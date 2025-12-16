La Junta aprueba 4.384 plazas de turno libre y promoción interna

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia aprobó ayer, con la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Oferta de Empleo Público (Opep) para el año 2025 que incluye 2.962 puestos del turno libre y 1.472 de promoción interna. La oferta incluye, para su provisión, las necesidades de recursos humanos que, contando con asignación presupuestaria no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existente. La distribución para turno libre incluye 700 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes, 1.138 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitario, 444 plazas de personal laboral de diferentes grupos y categorías profesionales y 630 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (Sacyl).

Las plazas de ofertas de empleo público de años anteriores (2023 y 2024) que no hayan sido convocadas podrán acumularse en la convocatoria de 2025 y se ofertan, para el acceso por el turno de promoción interna, 210 plazas de personal funcionario no docente (145 de Cuerpos de funcionarios de la Administración General y 65 de Cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración Especial), 133 plazas de personal laboral, 1.000 plazas de catedráticos de Educación Secundaria y 129 plazas de personal estatuario.

El Bocyl señala que las plazas no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado. La nueva convocatoria deberá identificar el número de plazas que procedan de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2025, incluidas las que ya hayan sido publicadas.

La Junta establece una tasa de reposición del 120 por ciento para sectores prioritarios como educación, sanidad, lucha contra el fraude, gestión de recursos públicos, prevención de incendios, servicios sociales, empleo, atención ciudadana y tecnologías de la información. Para el resto de sectores, la tasa será del 110 por ciento. Además, reserva un 30 por ciento de las plazas de acceso libre para la promoción interna, tanto para personal laboral como para funcionarios, con el objetivo de fomentar la carrera profesional y mejorar la eficacia en los servicios públicos. También reserva el diez por ciento de las plazas para personas con discapacidad, incluyendo un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un ocho para personas con dificultades especiales para acceder al mercado laboral.

En el plazo máximo de seis meses se aprobarán las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a cuerpos, escalas o competencias funcionales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La información relativa a las convocatorias de las pruebas y al desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Oferta de empleo público se incluirá en la web institucional de la Junta de Castilla y León, Portal de Empleados Públicos, https:// www.empleopublico.jcyl.es/ y también estará disponible en el a través del Servicio telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 o 983 327 850 (teléfono gratuito si se dispone de tarifa plana), así como en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Se podrá acceder a la información en relación con los procesos selectivos de personal docente y estatutario en las páginas web https://www.educa.jcyl.es/ y https:// www.saludcastillayleon.es/ respectivamente.