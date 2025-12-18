La Junta abre el plazo para que el profesorado solicite el acceso a la carrera profesional horizontal de grado I

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León prioriza la estabilidad de empleo público y durante los últimos años ha mejorado significativamente las condiciones del personal docente de la Comunidad, entre otras medidas, con la implantación de la carrera profesional horizontal.

La Consejería de Educación convoca esta mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el procedimiento ordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría profesional I, correspondiente al año 2025. Una convocatoria que está abierta al personal docente, funcionario o laboral, que preste servicios en los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria, en los servicios de apoyo a los mismos o en los centros administrativos no docentes dependientes de la Consejería de Educación. Están excluidos aquellos a los que ya se les reconoció la categoría profesional I en los anteriores procesos.

Los interesados en participar deberán presentar la solicitud de acceso desde el 7 de enero de 2026 hasta 9 de febrero, ambos incluidos, obligatoriamente de forma electrónica, conforme al formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el Portal de Educación . La solicitud se remitirá a la Dirección Provincial de Educación en la que el docente tenga su destino.

Del mismo modo, los docentes que no quieran acceder a la carrera profesional continuarán percibiendo el complemento de formación permanente, más conocido como sexenio.