El Buscyl incorpora 377 tótems distribuidos por todo el territorio y 144 marquesinas inteligentes

El modelo de transporte público Buscyl, implementado por la Junta de Castilla y León, ha alcanzado un hito significativo al registrar más de 3,5 millones de viajes gratuitos en toda la Comunidad. Esta cifra, que subraya la creciente aceptación del sistema, se complementa con un total de 571.395 usuarios que ya disponen de la tarjeta QR, facilitando así el acceso a la red de autobuses interurbanos. Estos datos fueron presentados por José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital, durante la jornada 'El modelo de movilidad en Castilla y León, BusCyL', un evento clave que reunió a los principales actores del sector.

La jornada sirvió como punto de encuentro para muchos de los 111 operadores que gestionan las 243 concesiones de transporte de la Junta, así como para diversas empresas involucradas en la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) que sustentan este servicio. Este foro permitió analizar el progreso del modelo y discutir los próximos pasos para su consolidación. La iniciativa Buscyl busca no solo modernizar la infraestructura, sino también garantizar la conectividad en un territorio extenso y con una densidad de población dispersa, un desafío histórico para la región.

En este contexto de modernización y expansión, Sanz Merino anunció una ambiciosa inversión de 34 millones de euros, provenientes tanto de fondos propios como europeos. Esta dotación presupuestaria se destinará a ocho proyectos estratégicos centrados en los Sistemas Inteligentes de Transporte, cuyo despliegue ya está en marcha y se prevé que continúe hasta el año 2026. Esta inversión es fundamental para impulsar la digitalización y eficiencia del transporte público regional, sentando las bases para un servicio más avanzado y accesible para todos los ciudadanos.

Inversión y modernización tecnológica del transporte

La columna vertebral de esta transformación tecnológica es el Centro del Transporte en Castilla y León, concebido como el "cerebro operativo del sistema". Este centro alberga una "plataforma única que centraliza toda la información a través de conexión web", permitiendo una monitorización exhaustiva y en tiempo real. Gracias a esta herramienta, es posible conocer la ubicación exacta de los autobuses, el número de viajeros en cada unidad y cualquier incidencia que pueda surgir durante el trayecto. Esta capacidad de supervisión es crucial para la gestión eficiente de la red y la rápida respuesta ante cualquier eventualidad.

La modernización tecnológica se extiende también al equipamiento físico. Se prevé que cerca de 2.000 autobuses estén equipados con sistemas embarcados que permitirán su geolocalización y monitorización constante. Además, se está implementando equipamiento no embarcado, diseñado para mejorar la información al usuario. Esto incluye la instalación de 377 tótems inteligentes distribuidos estratégicamente por todo el territorio y 144 marquesinas inteligentes en las áreas metropolitanas, que ofrecerán información en tiempo real sobre rutas y horarios, mejorando significativamente la experiencia del viajero.

Un proyecto innovador que destaca en esta estrategia es el desarrollo de los Gemelos Digitales de la Movilidad de Castilla y León. Esta herramienta de simulación y análisis avanzada representa un salto cualitativo en la planificación del transporte. Permite a los gestores comprender cómo se utiliza actualmente la red, prever su uso futuro y simular escenarios hipotéticos para optimizar la toma de decisiones. La gestión inteligente de los datos que ofrece este modelo es de vital importancia, tanto para la Administración en la formulación de políticas, como para los empresarios transportistas en la optimización de sus operaciones y, por supuesto, para los usuarios, quienes se benefician de un servicio más adaptado a sus necesidades. El consejero Sanz Merino ha comparado esta experiencia con "una experiencia similar a la que se puede tener en cualquier ciudad con el transporte urbano", destacando su sofisticación.

Impacto y desafíos en la financiación del Buscyl

Más allá de la tecnología, el modelo Buscyl ha impulsado otras medidas significativas. Una de ellas ha sido el achatarramiento de más de 140 autobuses obsoletos, una acción que se ha llevado a cabo en paralelo con la renovación de la flota. Esta iniciativa no solo moderniza el parque móvil, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de carbono, alineándose con los objetivos de sostenibilidad ambiental. La mejora de la flota es un pilar fundamental para ofrecer un servicio de calidad y respetuoso con el medio ambiente.

Desde el sector transportista, la medida de gratuidad en el transporte público ha sido bien recibida, aunque no exenta de preocupaciones. Fernando García, presidente de la Confederación de Transporte en Autobús de Castilla y León, celebró la iniciativa, pero advirtió que a los transportistas les "preocupa la financiación". No obstante, García reconoció el "esfuerzo muy importante en la dotación presupuestaria" realizado por la Junta para asegurar que las empresas "perciban los ingresos que tienen que percibir por esos billetes que no están vendiendo" y para compensar los déficits de explotación de aquellas concesiones que resultan deficitarias debido a la dispersión de la población en la Comunidad. Este equilibrio entre gratuidad para el usuario y sostenibilidad para el operador es un desafío constante.

Evolución del transporte público en Castilla y León

Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), ofreció una perspectiva histórica sobre el desarrollo del modelo de transporte en Castilla y León. Barbadillo recordó que el proyecto se inició en el año 2014 "con la puesta en marcha de los sistemas de transporte a la demanda", una medida pionera para atender las necesidades de las zonas menos pobladas. Desde entonces, el modelo ha evolucionado con la renovación de las estaciones de autobuses, el incremento de la dotación presupuestaria y, más recientemente, la creación de la tarjeta BusCyL, que ha unificado y simplificado el acceso al servicio.

Respecto a la tarjeta Buscyl, Barbadillo enfatizó su importancia al señalar que "supone la puesta en valor del transporte público como un eje que vertebra el territorio de una comunidad autónoma con una extensión territorial más grande que Portugal y una densidad de población más baja que Finlandia". Esta comparación geográfica resalta la magnitud del reto logístico y la relevancia de un sistema que garantiza la cohesión territorial y social en una región con características demográficas tan particulares. El BusCyL se consolida así como un pilar fundamental para la movilidad y el desarrollo de Castilla y León.