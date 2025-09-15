El Buscyl da un nuevo salto en León para llegar a las 77 rutas gratuitas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León-Cembranos, Mansilla de las Mulas-León o Matallana-La Robla son tres ejemplos de las cincuenta nuevas rutas que se incorporan hoy en la provincia al nuevo sistema Buscyl, que conlleva la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados y que se suman a las 27 puestas ya en marcha el pasado 1 de septiembre. De modo que esta semana los leoneses se pueden beneficiar ya de 77 trayectos por cero euros y a final de mes, si se cumplen las previsiones, se dará el gran salto con 550 disponibles.

En el conjunto de la comunidad se han alcanzado ya las 240.317 tarjetas emitidas, tras aplicarse en 284 rutas desde el 1 de septiembre. La siguiente fase del despliegue, prevista para hoy, incorpora 444 relaciones interurbanas nuevas en CyL, de las que 162 son regulares y 282 del transporte a la demanda, según los datos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

Asimismo, fuentes del departamento de José Luis Sanz Merino destacaron que las solicitudes que se presentan de forma digital se tramitan en un plazo aproximado de una semana en la mayoría de los casos, siendo algo menos rápido para las peticiones presentadas en papel. De todos modos, subrayaron la buena acogida que está teniendo esta medida entre la población de Castilla y León, una vez que se han ido solventando las incidencias que, por ejemplo, se produjeron en la plataforma de verificación del empadronamiento.

Por tanto, el sistema Buscyl contará a partir de este lunes con 728 rutas de CyL en las que coger el autobús será gratuito para los ciudadanos de la Comunidad. Todo ello permitirá ir desplegando un modelo de gestión que se enfrenta el 30 de septiembre, en unas dos semanas, a la prueba de fuego, ya que se prevé que ese día se implante en más de 1.800, entre las regulares, a la demanda y de prestación conjunta, lo que permitirá alcanzar las 2.610 existentes.

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la tarjeta Buscyl comenzó el pasado 1 de julio con los menores de 15 años, siendo una prueba que ha permitido testar una solución que agiliza la puesta en marcha de esta medida en toda la población. Precisamente, coincidió con la entrada en vigor del descuento que aprobó el Gobierno para este grupo de edad en todos los transportes colectivos.

A finales de agosto, Movilidad comunicó su decisión de adelantar la implantación de la tarjeta Buscyl en sus líneas, si bien para ello optó por un formato digital, frente al físico por ser «más ágil», para los que aportaran un correo electrónico en la solicitud. Esto permite acceder a los autobuses de titularidad autonómica, validando un código QR en el terminal del autobús.

La siguiente etapa llegó el 1 de septiembre cuando se extendió a 83 rutas del transporte metropolitano, 74 regulares y 127 a la demanda, lo que suma 284. Además, la Junta decidió que los actuales bonos metropolitanos siguieran en vigor y convivan con la tarjeta Buscyl digital, para aquellos usuarios que deseen seguir utilizándolos. Su vigencia ha quedado prorrogada sin fecha final, hasta la plena implantación del sistema ITS de Buscyl.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en CyL. Para cualquier consulta, está disponible el servicio 012 de atención al ciudadano.