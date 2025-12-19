El PP de León asegura que la provincia “ayudará” a que Mañueco gobierne con “una mayoría fuerte”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León aseguró que la provincia “ayudará” a que Alfonso Fernández Mañueco revalide el gobierno de la Junta de Castilla y León con una “mayoría fuerte”, convencido de que su gestión “ha permitido tener los mejores servicios públicos de España”.

Así lo trasladó el presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la reunión mantenida con alcaldes y portavoces de la zona de Cistierna, donde garantizó que la Junta “ofrece todos los servicios sanitarios, incluida pediatría, pese a las dificultades que pone el Gobierno central a la hora de dotar de más plazas de médicos”.

Suárez-Quiñones insistió que el PP “sabe gestionar”, algo que resaltó que “se demuestra en la excelencia de los servicios públicos, pese a que formar parte de una autonomía mal financiada” porque “se prima la población y no el territorio”, ya que “aquí los servicios públicos cuesta más financiarlos”.

El encuentro celebrado con los alcaldes y portavoces de Cistierna, en la que también participaron el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, el procurador Antonio Mendoza y los diputados Esteban González, Javier Santiago, Emilio Orejas y David González, también sirvió para incidir que “la Junta está en la zona, con proyectos de infraestructuras turísticas de relevancia y con una apuesta clara por el empleo con la ampliación prevista en el polígono de Vidanes”, lo que “facilitará el asentamiento de población” porque “habrá oportunidades de futuro”-

“Ante los ataques de otras fuerzas políticas, tenemos que ser capaces de contestar con hechos y datos de la gestión que es la bandera del PP”, trasladó Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien recordó que “en los últimos meses Vox y el PSOE han votado conjuntamente en las Cortes de Castilla y León contra el Partido Popular más de 100 veces”.

Laguna Dalga

El presidente provincial del PP también mantuvo recientemente un encuentro con una veintena de alcaldes y portavoces de la zona del Páramo donde abundó en su “papel decisivo” para que el Partido Popular 2sea la fuerza más votada en la provincia en las próximas elecciones autonómicas” por lo que alentó a “defender, con la cabeza bien alta, las políticas ‘populares’ frente al mantra de otras formaciones políticas que no pueden dar lecciones, ya que allí donde gobiernan los resultados y la eficacia son casi nulos”.

Suárez-Quiñones aseguró que la mejor muestra de cómo gobiernan otros partidos está “muy cerca” con el “cero compromiso e inversiones del Gobierno central en la provincia, rebajadas un once por ciento” y con la “evidente incapacidad de gestión que están demostrando PSOE y UPL en la Diputación, donde planes como el PIOS, propuesto por el PP, se va a retrasar hasta bien entrado 2026 por la burocracia y la pésima gestión”.

En la cita de Laguna Dalga también participó la senadora leonesa Asunción Mayo, quien incidió en el “tapón” que supone el Congreso de los Diputados a las leyes promovidas por el PP y aprobadas por el Senado, con especial atención a la vivienda, “con una norma que expulsa a los okupas en 24 y 48 horas, que está metida en un cajón por la presidenta del Congreso, que sabe que si la tramita se aprobaría, pero Sánchez quiere seguir apoyando a los ocupas y desprotegiendo a los titulares de las viviendas arrendadas”.

De igual forma, se incidió en la apuesta de la Junta por el regadío, “con un esfuerzo económico muy importante que permite, sobre todo en la zona de Páramo, estar a la vanguardia de España”.