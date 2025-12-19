El Comité de Campaña del PP de CyL celebra su primera reunión y pone en marcha los equipos provinciales

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Comité de campaña autonómico del PP ha celebrado este viernes en Valladolid su primera reunión, en la que se han puesto en marcha también los equipos provinciales.

Los coordinadores de estos equipos serán Juan Pablo Martín (Ávila), Andrea Ballesteros (Burgos), Ricardo Gavilanes (León), Roberto Martín (Palencia), David Mingo (Salamanca), Miguel Ángel de Vicente (Segovia), José Manuel Hernando (Soria), David Frontela (Valladolid) y Víctor López, por la provincia de Zamora, han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La directora de la campaña autonómica, Isabel Blanco, ha puesto en valor el tono positivo de la campaña 'Castilla y León entre las tres mejores'. "No se trata de un reto fácil, pero sí es una meta merecida por los jóvenes que tratan de abrirse camino, las familias que tiran del carro cada día y las personas mayores que nos lo han dado todo", ha destacado.

Según Blanco, "para que este objetivo no sea un eslogan, sino un compromiso", ha recordado que han definido nueve ejes y 40 indicadores externos y verificables. "Porque precisamente esa es la forma de que cualquiera pueda comprobar en qué avanzamos y cuánto avanzamos", ha concluido.