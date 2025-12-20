UPL aplaude que la Fiscalía de Asturias siga adelante con la investigación de las anomalías en la AP-66

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés se felicitó hoy por la decisión de la Fiscalía del Principado de Asturias de continuar con el proceso para esclarecer todas las irregularidades relativas al peaje de la Autovía del Huerna, donde la concesionaria ha seguido cobrando el total del peaje a los usuarios a pesar de que la vía está en obras desde el argayo que se produjo hace ya más de un año.

“Lo importante es que avance en el esclarecimiento de los hechos y en la defensa del interés general, especialmente de los usuarios de esta autovía que se encuentra en obras, mientras se sigue cobrando el peaje”, señaló la secretaria general de UPL, Alicia Gallego.

UPL recordó que esta situación es “un agravio comparativo y una carga económica continuada para miles de ciudadanos que utilizan esta infraestructura como principal vía de comunicación” y por eso es fundamental que la Fiscalía mantenga abierta la vía judicial para analizar la legalidad de la situación concesionaria.

Añadió que “seguirán atentos” al desarrollo del procedimiento y “apoyando todas aquellas iniciativas, tanto políticas como judiciales, que tengan como objetivo depurar responsabilidades por el funcionamiento del peaje y el cobro que se está efectuando cuando gran parte de la vía está en obras desde hace tiempo, e incluso poner fin a un peaje que consideran injustificado y lesivo para los intereses de León”, finalizó Gallego.