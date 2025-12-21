Suárez-Quiñones: “El candidato tiene que ser aquella persona que más pueda hacer por un mejor resultado”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Comisión Gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló que el cabeza de lista a las elecciones autonómicas por León en su partido “tiene que ser aquella persona que más pueda hacer por un mejor resultado en el territorio”, si bien matizó que quien sea el elegido es una decisión que no le corresponde al actual consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En declaraciones a Ical, Suárez-Quiñones manifestó que se ve “allí donde pueda ser útil” en su “función pública” y recordó que las las listas electorales “tienen una forma de hacerse en el partido, y así se harán”.

El presidente de la Gestora explicó que aún queda tiempo para configurar las listas, “igual que no se sabe quién es el candidato a una alcaldía” en los meses previos a unas elecciones municipales, y detrás de cuya decisión estarán “los afiliados del partido y la decisión del presidente”, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco, quien “lógicamente determinarán quién es el mejor para el puesto”.

El reto electoral es el más relevante que se propuso Suárez-Quiñones cuando el 28 de julio de este año se hizo cargo de la Comisión Gestora del Partido Popular de León, que echó a andar con varios objetivos, entre los que destacó el rearme y fortalecimiento del partido de forma que se logre “coser con una integración total de las distintas sensibilidades que pueda haber”.

Formada por 75 personas, con un comité ejecutivo intermedio de 30 miembros y un comité de dirección de 14, el calendario sitúa las elecciones autonómicas de marzo de 2026 como la fecha de referencia de un intenso trabajo previo con el que se busca “engrasar” el engranaje para contar una formación “potente, unida e integrada”, según las palabras del presidente de la Gestora.