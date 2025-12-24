Resumen Infraestructuras 2025: Castilla y León estrena la gratuidad en sus autobuses en un año de inversiones, pero sin inauguraciones

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León estrenó en un año sin grandes inauguraciones el sistema de gratuidad en sus líneas interurbanas y metropolitanas de autobuses con el despliegue de Buscyl en 2.610 rutas y la inscripción de más de 570.000 usuarios. Las obras, sin embargo, avanzaron en la Autovía del Duero (A-11) en varios frentes y en materia de alta velocidad, hacia Cantabria y el País Vasco, aunque no se estrenó ningún tramo en la red de alta capacidad.

El año comenzó con el anuncio de una gran inversión de 215,82 millones de euros para la renovación y ampliación de la estación de trenes de Valladolid, trabajos que se iniciaron en octubre, tras licitarse y adjudicarse este proyecto a un conglomerado de grandes constructoras, que deben tenerlo listo para 2029.

No fue hasta febrero cuando las máquinas se pusieron en marcha en el tramo entre Aranda de Duero (Burgos) y Langa de Duero (Soria) de la A-11, 22 kilómetros que requerirán de una inversión de 180,8 millones para estar terminado en tres años. También arrancó, en Zamora, la ejecución del enlace San Martín Del Pedroso-Frontera portuguesa y se proyectó la variante de Alcañices.

Aunque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no abrió ningún tramo de la A-11, si avanzó en los trabajos para poner en servicio en la próxima primavera 34 kilómetros entre Tudela de Duero, Olivares de Duero y Quintanilla de Arriba, en Valladolid. Además, encargó la actualización del proyecto y la documentación pendiente entre Valladolid y Soria.

No sólo ejecutó obra, también desempolvó algunos proyectos. Así en febrero licitó por 4,9 millones la actualización del referido al tramo entre Los Rábanos (en su conexión con la A-15) y La Mallona (Soria), que terminó adjudicando en diciembre por 3,9 millones. También, encargó a finales de año por 5,2 millones la renovación del proyecto entre Quintanilla de Arriba y Burgos y avanzó en el referido al tramo de La Mudarra a Villanubla, de la A-60 (León-Valladolid).

Igualmente, el Ministerio enterró la conexión por autovía de Ávila y la Autovía del Noroeste (A-6) y en su lugar adjudicó por 1,4 millones la redacción del estudio informativo de acondicionamiento de la N-403 entre Ávila y Adanero. La misma solución planteó para la N-601 entre Olmedo y Boecillo (Valladolid).

En el tiempo de descuento, el Gobierno prorrogó para todo 2026 las bonificaciones al transporte público en vigor durante 2025. Del mismo modo, acordó poner en marcha desde la segunda quincena de enero el Abono Único, integrando autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia en una tarifa plana de 60 euros y de 30 euros para menores de 26 años.

Ferrocarril

En materia ferroviaria, las máquinas comenzaron a trabajar en otoño en el primer tramo de la futura línea entre Burgos y Vitoria, en lo que será la plataforma entre Pancorbo y Ameyugo, que requerirá una inversión de 391 millones para 8,4 kilómetros. Además, se avanzó en el trabajo administrativo relativo a los proyectos del resto de tramos hasta la capital vasca.

También continuaron las obras entre Palencia y Aguilar de Campoo, con una inversión global de 1.700 millones y diferentes recursos judiciales por su afección en la capital palentina. Además, se inició la redacción del proyecto de la denominada “conexión Nogales”, el enlace de 3,2 kilómetros que posibilitará poner en servicio el tramo hasta Alar del Rey en tanto se completa la línea hasta Reinosa (Cantabria).

En Valladolid, el año terminó con el inicio del procedimiento para anular el convenio de integración del ferrocarril, suscrito en 2017, y con la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, a lo que se opusieron el Ayuntamiento y la Junta, a la vez defensores del soterramiento de las vías. El último encontronazo se produjo en torno a los pasos de Ariza, ya que el Consistorio alegó que generarían un colapso circulatorio.

Otras actuaciones

Por otra parte, se puso en servicio el ramal ferroviario del polígono industrial de Villadangos del Páramo (León), con el objetivo de mover 400.000 toneladas de mercancías en 2025. Implicó una inversión de 16 millones de inversión estatal, más 4,5 de la Junta.

Además, la Junta incorporó en el proyecto de presupuestos para 2026, rechazado por las Cortes, una línea de ayudas para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad (AP-6, AP-71, AP-61 y AP-51), y se unió a Asturias para reclamar la eliminación del peaje de la AP-66, entre León y el Principado.

El primer año completo del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, le sirvió para iniciar en mayo las obras de la variante de Salas de los Infantes (Burgos), con un presupuesto de 9,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. También contrató en cinco millones la renovación de la señalización vertical de la red autonómica.

Igualmente, su departamento se embarcó en la renovación integral de la SA-105, entre Peñaranda de Bracamonte y el límite con Ávila, con dos actuaciones que suman una inversión de 4,5 millones, así como en la modernización de la carretera entre Castrejón de Trabancos, en Valladolid, y el límite con Salamanca, con un presupuesto de 5,1 millones.

Además, la Comunidad terminó un año complicado para los aeropuertos. Con la llegada de la temporada de invierno, a finales de octubre, Vueling recuperó su operativa en Valladolid, tras la marcha de Ryanair, uniéndose a Binter que también vuela desde Villanubla. En León, además, Air Nostrum continuó con sus tradicionales conexiones, a la espera de la llegada de la primavera.