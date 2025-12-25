Argüello invita a ser "posada y puerta abierta" para los demás en el Año Jubilar 2026

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha centrado su mensaje de Navidad de este 2025 en la llamada a ser "posada y puerta abierta" para los demás, en un mensaje grabado en la capilla del Hospital Benito Menni, declarada templo jubilar de la archidiócesis durante el Año Santo 'Peregrinos de Esperanza'.

Argüello ha comenzado su intervención con un recordatorio al sentido de la posada en la Navidad: "No había sitio para Él en la posada, y Jesús tuvo que nacer en un pesebre, pero en realidad, amigos, la posada es Él. Él es quien nos acoge". En este contexto, ha animado a quienes "piensan que no tienen sitio en la vida" a alegrarse y llenar su corazón de la presencia del Emmanuel, un punto en el que ha invitado a todos a "vivir la oportunidad de ser posada para otros, como ocurre en este lugar".

Durante su mensaje, el arzobispo de Valladolid ha explicado que "Jesús es nuestra posada", por lo que ha llamado a los ciudadanos a ser "casa, hospital y lugar de acogida" para otros. Así, ha señalado que Jesús es "puerta abierta". "Porque es posada para nosotros, le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros; porque es puerta para nuestra vida, le llamamos Jesús, el Salvador", ha subrayado.

El prelado ha recordado que la capilla del Hospital Benito Menni ha sido durante el Año Jubilar 'Peregrinos de Esperanza' un espacio privilegiado para "acoger la misericordia que brota del corazón de Cristo y experimentar su presencia y compañía", junto a la imagen de San Benito Menni, patrón del centro gestionado por las Hermanas Hospitalarias.

En la parte final del mensaje, Argüello ha mirado al año 2026, que será año jubilar de la santidad en la Diócesis de Valladolid con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, figura que "une a los católicos a ambos lados del Atlántico". El arzobispo ha animado a vivir 2026 como un tiempo de conversión y crecimiento espiritual, "una oportunidad para llevar hasta las últimas consecuencias la vida y el amor del Señor".

Finalmente, ha cerrado su intervención con un deseo de "alegre y santa Navidad", un punto en el que ha recordado que "hay posada para nuestra vida, porque hay puerta, la puerta de su corazón". "Vivamos el año 2026 como una oportunidad para crecer en la santidad, para crecer en ser puerta y posada para aquellos que nos encontramos en el camino de la vida", ha concluido.