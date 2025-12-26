La Junta contrata a más de 2.800 personas con su programa mizto de empleo y una inversión de 48M

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha informado hoy en Villafranca del Bierzo, León, de la resolución definitiva de los programas mixtos de empleo y formación que se desarrollarán en el próximo ejercicio en Castilla y León y que contarán con una inversión récord de 48.020.720 euros. Esta cuantía, la más elevada de la historia del programa, se ha alcanzado tras una ampliación presupuestaria de 10 millones de euros destinada a cubrir todas las solicitudes que cumplían con los requisitos de la convocatoria, lo que supone un incremento del 26 % respecto a la última edición.

Los proyectos programados tendrán un gran impacto en el empleo y la dinamización local ya que permitirán la contratación de más de 2.800 personas en situación de desempleo en toda Castilla y León. De ellas, 2.313 serán alumnos trabajadores que compatibilizarán formación y trabajo renumerado para ejecutar los 242 programas previstos. A esta cifra habrá que sumar, al menos, otras dos personas por proyecto, que asumirán las labores de formación, monitorización y gestión.

Del total de programas, 207 están promovidos por entidades locales, con una inversión cercana a los 40 millones de euros. Los 35 restantes serán gestionados por entidades sin ánimo de lucro, la mayoría pertenecientes al Tercer Sector, que desarrollarán, fundamentalmente, iniciativas de carácter social y asistencial.

Con este esfuerzo económico, que se ha ido incrementando de forma sostenida en los últimos años, la Junta de Castilla y León consolida esta iniciativa como un instrumento clave de las políticas activas de empleo y de cohesión social y territorial. En este sentido, tal y como ha subrayado la consejera, el programa permite generar empleo y actividad económica, impulsar las oportunidades de futuro de las personas más vulnerables, y mejorar la calidad de vida y los servicios en el territorio.

Los programas mixtos de empleo y formación permiten; por un lado, ofrecer una completa formación a personas en situación de desempleo y con dificultades de inserción laboral para el desarrollo de actividades que tienen una amplia demanda de trabajo, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo; por otro, facilitan a estas personas un trabajo efectivo y remunerado, garantizando sus ingresos desde el primer día y durante todo el periodo de duración del programa.

Finalmente, se realizan trabajos en beneficio del tejido local mediante la realización de obras o la prestación de servicios de interés general o social, que contribuyen a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida de los vecinos, dotando a los ayuntamientos de recurso para transformar y mejorar el entorno mediante actuaciones encaminadas al acondicionamiento de espacios públicos, la recuperación del patrimonio, el aprovechamiento de recursos locales o la prestación de servicios.

Este modelo dual de formación y empleo, en estrecha colaboración con las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro, ha demostrado, además, ser altamente eficaz en la mejora de la empleabilidad de los participantes, logrando un porcentaje de inserción laboral posterior superior al 50 %, alcanzando el 90 % en algunas de sus modalidades formativas.

León lidera el número de programas con 47 proyectos y más de 10 millones

En el conjunto de la comunidad, León es la provincia que cuenta con un mayor número de programas, consolidando su liderazgo y su interés por este tipo de iniciativas de empleo, con un total de 47 proyectos.

La inversión de la Junta de Castilla y León en la provincia de León superará los 10 millones de euros y las 500 contrataciones, con 492 trabajadores que participarán en las acciones de formación y empleo, a los que habrá que sumar el personal de formación y gestión asociado.

De los 47 proyectos, 39 están promovidos por entidades locales, la mayoría con actuaciones en el ámbito rural, incluyendo iniciativas de ayuntamientos, Diputación Provincial de León y Consejo Comarcal del Bierzo. Los otros 8 programas se gestionarán por entidades sin ánimo de lucro como Asprona Bierzo, Alzheimer León o la Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo.

Villafranca del Bierzo desarrolla el próximo año la decimocuarta edición del programa

La consejera ha facilitado estos datos durante su visita a la localidad de Villafranca del Bierzo donde ha conocido los espacios verdes que han sido objeto de recuperación y acondicionamiento a través de las labores llevadas a cabo por los trabajadores del último programa mixto 'Ancares XIII'. Una actuación que tendrá continuidad a lo largo del 2026 con un nuevo programa mixto que se centrará en labores de desbroces forestales, acondicionamiento de áreas recreativas y trabajos de jardinería, con una subvención de 235.302 euros.

Durante la visita, la titular de la Consejería, acompañada del alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, ha destacado el importante papel de la colaboración institucional en el desarrollo de las políticas activas de empleo y ha subrayado el compromiso del Gobierno autonómico con el municipalismo. Este compromiso se refleja, también, en el impulso que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha dado en el último año a los planes locales de empleo, incrementando su dotación económica y adecuando sus condiciones a las necesidades municipales.

García ha visitado además el Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Monasterio de San Nicolás, donde actualmente prestan servicios trabajadores contratados a través del Planiel, uno de los programas de empleo local que se han puesto en marcha durante este ejercicio 2025 por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Esta línea de ayudas financia en Villafranca los contratos de cuatro trabajadores que se encargan del acondicionamiento y limpieza de espacios públicos, de la gestión de la oficina de turismo y de la apertura de monumentos y museos.

Durante este ejercicio 2025, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo ha dado empleo a un total de 14 trabajadores a través de los programas de empleo financiados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con una aportación económica de 235.302 euros por parte de la Junta.