Herido un joven tras sufrir una agresión por arma blanca en Benavente
Un joven de unos 23 años ha resultado herido tras haber sufrido una agresión por arma blanca en la plaza de Juan Carlos I de la localidad zamorana de Benavente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 06.51 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para el joven herido.
El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Zamora, a la Policía Local de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia soporte vital básico para atender al joven herido.