Villamanín no es un caso aislado: Palencia vivió el 'Gordo' fantasma en 1986

La historia de la Lotería de Navidad ha vuelto a demostrar que la alegría más absoluta puede convertirse, en cuestión de horas, en una pesadilla legal y vecinal. Lo que ocurrió en Palencia hace casi cuarenta años (aquella fatídica venta de participaciones fantasma que dejó a cientos de jubilados sin su premio completo) ha encontrado un eco casi idéntico este diciembre de 2025 en la localidad leonesa de Villamanín.

En 1986, el responsable del bar del Hogar del Pensionista de Palencia vendió participaciones por un valor cuatro veces superior a los décimos que custodiaba. Hoy, la historia se repite con un guion asombrosamente similar: la comisión de fiestas de Villamanín distribuyó papeletas del número 79432, agraciado con el Gordo, pero un error de conteo provocó que se vendieran diez décimos más de los que la asociación tenía consignados. Este desfase de cuatro millones de euros ha quebrado la paz social de un pueblo que, de la noche a la mañana, ha pasado del brindis al borde del juzgado.

La tensión en Villamanín es palpable. A diferencia de lo ocurrido en Palencia, donde el responsable terminó en prisión tras una huida desesperada, en la localidad leonesa se busca una solución colectiva para evitar que los responsables de la comisión de fiestas tengan que responder con su patrimonio personal. En una reunión de urgencia que ha recordado a las asambleas de los afectados palentinos, se ha propuesto un acuerdo "frágil": que cada ganador renuncie a una pequeña parte de su premio (una quita de unos 4.800 euros por papeleta) para cubrir el agujero económico y que todos puedan cobrar.

Sin embargo, el consenso no es unánime. Mientras que en 1986 el dinero real se repartió proporcionalmente por mandato legal, dejando a los premiados con una fracción del botín, en Villamanín algunos vecinos se resisten a pagar por un error ajeno. El miedo a las denuncias individuales planea sobre el pueblo, ya que basta con que un solo agraciado se niegue a firmar el pacto para que el caso termine en manos de la justicia. La sombra de Palencia 1986 es alargada y recuerda a los leoneses que, en la lotería, la verdadera suerte no está solo en el número cantado por los niños de San Ildefonso, sino en que el papel que tienes en la mano exista realmente en la caja fuerte.