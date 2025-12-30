Dos detenidos por robar siete paquetes de jamón, tres tabletas de chocolate y una botella de pacharán

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del día 22 en Valladolid a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto en un supermercado del barrio de las Delicias, tras llevarse siete paquetes de jamón, tres tabletas de chocolate y una botella de pacharán valorados en 85 euros.

Durante las últimas semanas, estos dos individuos venían siendo identificados por los responsables de distintos establecimientos de Las Delicias, como autores habituales de sustracciones de productos alimenticios y de higiene, adoptando además una actitud intimidatoria y vejatoria hacia las empleadas cuando eran descubiertos. Según los testimonios recabados, los varones proferían insultos, escupían a las trabajadoras y realizaban gestos obscenos, generando una situación de hostigamiento continuado. Sobre ambos existían ya diversas intervenciones policiales previas.

El pasado lunes, alrededor de las 19.30 horas, dos agentes que patrullaban de paisano en un vehículo policial sin distintivos observaron a los dos individuos caminando por la calle San José de Calasanz en dirección a la calle Olmedo. Uno de ellos portaba una bolsa de plástico abultada, mientras el otro consumía una lata de cerveza.

Los policías procedieron a interceptarlos, identificándose verbalmente como policías y posteriormente mostrando su placa y carné profesional. Aunque uno de los varones acató las indicaciones, el otro intentó huir con la bolsa, siendo retenido por un agente, que solicitó apoyo inmediato. Minutos después acudió al lugar un indicativo uniformado de Policía Nacional.

Preguntados por los efectos que portaban, los individuos manifestaron que un hombre se los había entregado para que pudieran comer. No obstante, los agentes, conocedores de su implicación en diversos delitos contra el patrimonio, realizaron gestiones con varios supermercados de la zona mientras los sospechosos permanecían bajo custodia. Los artículos sustraídos estaban destinados a su posterior venta para la adquisición de sustancias estupefacientes.

Tras contactar con la encargada de uno de los supermercados afectados, reconoció los productos como propiedad del establecimiento. En el visionado conjunto de las cámaras de seguridad se pudo observar a los dos individuos sustrayendo diversos artículos, ocultándolos bajo su ropa y abandonando el local sin abonar su importe.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos varones y a su traslado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Una vez finalizado el atestado, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó su libertad.

Las detenciones se enmarcan en el Plan Comercio Seguro para estas navidades, un dispositivo especial puesto en marcha para reforzar la vigilancia en las zonas comerciales durante estas fechas. Este plan intensifica la presencia policial y las actuaciones preventivas con el objetivo de garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores, permitiendo una respuesta más ágil y eficaz ante cualquier conducta delictiva.