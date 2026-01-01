Antonio Turiel imparte el viernes en León la conferencia ‘La transición energética y sus peligros’

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El doctor en Física Teórica e investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto de Ciencias del Mar), el leonés Antonio Turiel, imparte el viernes 2 de enero en la capital leonesa la conferencia titulada ‘La transición energética y sus peligros: de la renovable eléctrica industrial al biogás y la biomasa’.

El acto tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León con entrada libre, organizado por la Coordinadora en Defensa del Territorio y la Asociación para la recuperación del bosque autóctono (ARBA).

Defensor de la teoría de la ‘disminución del metabolismo de la sociedad’, Antonio Turiel es autor de obras como ‘El futuro de Europa. Cómo decrecer para una reindustrialización urgente’, ‘Petrocalipsis Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar’ y ‘Sin energía’.