Transferidos 831,5 millones de la PAC 2025 a más de 55.000 agricultores y ganaderos de CyL desde octubre

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha abonado 831,5 millones de euros correspondientes a la campaña PAC 2025 a 55.274 agricultores y ganaderos de Castilla y León desde el pasado 16 de octubre, lo que "consolida" a Castilla y León como la Comunidad con el nivel más alto de ejecución a nivel nacional.

De ese importe, 785 millones de euros corresponden a ayudas directas, que han beneficiado a 53.104 perceptores, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los pagos se iniciaron con el abono del anticipo, que alcanzó los 587 millones de euros, y continuaron a partir del 1 de diciembre con el inicio del periodo ordinario de pagos, durante el cual se han transferido más de 198 millones de euros adicionales.

Estas cuantías corresponden a las ayudas vinculadas a superficie, entre las que se encuentran la ayuda básica a la renta, pago redistributivo, ayuda directa complementaria para jóvenes y ecorregímenes, de las que se ha abonado el porcentaje máximo autorizado por el FEGA, esto es, hasta el 90 por ciento de los importes.

Asimismo, se ha ingresado ya el 90 por ciento de los pagos asociados a cultivos proteicos, remolacha y olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, así como de las ayudas vinculadas a los sectores ganaderos, tanto de vacuno como de ovino y caprino, en sus orientaciones de carne y leche, incluido el ovino y caprino que pasta en rastrojeras. En todos los casos, Castilla y León ha aplicado el porcentaje máximo permitido, ha destacado el Ejecutivo.

De este modo, la Comunidad ha ejecutado la totalidad de las líneas de las intervenciones de ayudas directas posibles del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y alcanza el nivel "más alto" de ejecución a nivel nacional dentro del mismo ejercicio natural.

PRÓXIMOS PAGOS

Además, en el primer trimestre de 2026 se efectuarán los pagos correspondientes a la ayuda asociada al engorde de terneros, con un importe estimado de 8 millones de euros, una vez se disponga de los importes unitarios definitivos necesarios para su cálculo.

Antes de la finalización del segundo trimestre de 2026, y una vez determinados los importes definitivos, se procederá a la liquidación del 10 por ciento pendiente de la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, los ecorregímenes y el resto de ayudas asociadas, tanto agrícolas como ganaderas.

De forma paralela, la Consejería ha logrado nuevamente que se ejecuten en el mismo año de solicitud los pagos correspondientes a las ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, así como las indemnizaciones compensatorias a explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, todas ellas incluidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Con la finalización de los compromisos en vigor, queda cerrado el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 de Castilla y León en lo relativo a estas intervenciones.

En el último trimestre de 2025 se han transferido 45,8 millones de euros, cofinanciados por el fondo europeo Feader, correspondientes a ayudas de agricultura ecológica, mantenimiento de superficies forrajeras pastables, cultivos agroindustriales sostenibles de remolacha, apicultura para el mantenimiento de la biodiversidad, pastoreo de ovino y caprino, paisajes singulares, cultivos minoritarios, abonado orgánico y ayudas a explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales o específicas.

En el actual marco financiero, el incremento de las primas unitarias de estas últimas ayudas, dirigidas específicamente a agricultores profesionales, ha supuesto un aumento medio del 25 por ciento por titular respecto al periodo anterior.