La Junta pide depurar las solicitudes de «enchufes» para proyectos industriales

La Junta de Castilla y León pide al Miteco que depure las solicitudes de «enchufes» para proyectos industriales que «no se harán nunca» y dejen paso a las más fiables. «Hay lugares en que hay reservados puntos de consumo que no se van a hacer, porque se reservaron hace tiempo, por si acaso, pero que impiden que la energía llegue a un proyecto que sí va a acometerse. No han depurado esta situación y no puede ser que haya una acumulación de demandas, por prudencia o por reservas, para algo que no tiene futuro, cuando hay otros esperando», criticó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien consideró que este es uno de los «debes» del Ejecutivo central en materia energética.

Suárez-Quiñones encabeza, junto al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, las peticiones realizadas al Gobierno de cara a este 2026 que comienza, en el que debe ver la luz la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030 que elabora Red Eléctrica (REE) y de la que recientemente finalizó el periodo de presentación de alegaciones, al que ha concurrido la Junta para proyectos en todas las provincias, algunas de ellas muy saturadas, como Burgos, que impide la instalación de nuevos proyectos. «Somos la mayor productora de energía renovable eléctrica de Europa después de Noruega. Y sin embargo no podemos disfrutar de ella», comentó en declaraciones a Ical el consejero de Medio Ambiente, quien reclamó más puntos de suministro porque el borrador hasta ahora es «insuficiente». Por este motivo, anunció que la Junta ha presentado un «importante paquete» de alegaciones sobre subestaciones y modificaciones de redes de transporte para que esa energía eléctrica llegue a 14 polígonos industriales en los la Junta trabaja en las nueve provincias, frente al «desinterés que demuestra el Gobierno de España para con Castilla León». «No vamos a dejar de luchar», sostuvo el consejero, quien insistió en que la Comunidad «no se niega a exportar energía, pero antes habrá que aprovecharla porque hay demanda empresarial». Suárez-Quiñones, quien matizó que además de la Junta han presentado alegaciones numerosas empresas afectadas, mostró su «perplejidad» por proyectos para producir hidrógeno verde como el que RIC Energy desea desarrollar en Cubillos del Sil (León), donde había una central térmica con tres grupos de producción de 900 megavatios, una infraestructura eléctrica que, sin embargo, «no es punto de consumo, sino que era punto de evacuación, por razones administrativas e inexplicables, otro lugar en el que hay un proyecto de una empresa importante, con suelo preparado, pero que depende de solucionar estas cuestiones». «Esperemos que en algún momento le entre la sensatez al Gobierno y deje de discriminarnos territorialmente», reprochó. Lo mismo sucede en otros proyectos vinculada a la antigua energía térmica en León y Palencia, la hidráulica en Zamora y Salamanca y la nuclear en Burgos. «Estaba todo preparado para que toda esa energía se fuera al País Vasco y a Madrid, pero cuando ha desaparecido, no hay una red que cubra Zamora, Soria y otras provincias, adecuadamente, que de forma tradicional no tenían una generación eléctrica», lamentó.

Cambios normativos e inversiones

En la misma línea se posicionó Fernández Carriedo, durante «Los Desayunos de Ical», donde señaló que «si hace ocho o diez años nos dicen que hay empresas esperando a hacer su inversión porque no tienen garantía de conexión a la red eléctrica, no se lo cree nadie». «Es una realidad y una paradoja, porque durante muchísimo tiempo no se han hecho las inversiones en redes de distribución y de transporte de energía eléctrica», se quejó. Empresas, prosiguió, con proyectos paralizados por 15.000 millones de euros, «decididos a hacerse en Castilla y León», pero pendientes de la autorización para el suministro de energía a raíz de una planificación con horizonte 2030 que es «insuficiente», motivo por el que se han presentado importantes alegaciones, principalmente basadas en el consumo de kilómetro cero.

