La Aemet activa los avisos amarillos por nieblas en varias provincias

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana los avisos amarillos por densas nieblas en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, mientras que en el norte de la de Burgos los avisos son por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora.

Por otra parte, para mañana se esperan intervalos nubosos por la mañana, con algunas precipitaciones en el entorno de la Cordillera Cantábrica y Sanabria y, al final de día, en la Ibérica. Las temperaturas subirán, con un ascenso más acusado en zonas de montaña, sobre todo en el Sistema Central. En las capitales de provincia las mínimas se moverán entre los 2 grados bajo cero de Ávila y el grado positivo de León, Salamanca, Soria, Zamora, mientras que las máximas oscilarán entre los 10 grados en Ávila, Salamanca y Zamora y los 7 de Burgos y Soria.