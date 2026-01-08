Renfe asegura que la Junta le ha pedido no aplicar en Castilla y León el descuento del 25% al nuevo abono T10-30 y al 'Pase Vía' de los Avant

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Renfe asegura que ha recibido una comunicación de la Junta que le pide no aplicar el descuento del 25 por ciento a empadronados en Castilla y León en la compra de los nuevos Abono T10-30 y ‘Pase Vía’. En concreto, la operadora sostiene que el Ejecutivo le ha solicitado suspender la rebaja “mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma de la correspondiente adenda” del convenio vigente entre la Comunidad y la compañía, algo que según sus cálculos no se producirá antes de primeros de marzo en el mejor de los casos.

En un comunicado recogido por Ical, Renfe aseguró que mantiene su ofrecimiento a la Junta y está en condiciones de activar inmediatamente la bonificación del 25 por ciento, tanto para el Abono T10-30, como para el ‘Pase Vía’, para que ningún usuario se vea perjudicado. No obstante, señaló que continuará actuando con la “máxima diligencia y transparencia”, respetando las indicaciones de las autoridades competentes, en este caso las de la Junta.

Igualmente, expresó su compromiso de evitar en lo máximo posible cualquier perjuicio sobre los viajeros que dentro de los plazos establecidos por ambas administraciones, el Estado y la Junta, para lo que prometió adoptar “todas las medidas operativas y tecnológicas dentro de su alcance”.

En ese sentido, recordó que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) del Gobierno aprobó el pasado 22 de diciembre una modificación tarifaria en los servicios sometidos a obligaciones de servicio público, que afecta a los títulos de transporte multiviaje Abonos 10 e introduce un nuevo título denominado ‘Pase Vía’, que entraron en vigor el 1 de enero.

Además, el pasado 23 de diciembre, Renfe aseguró que había comunicado a la Junta los cambios introducidos para que los usuarios empadronados en la Comunidad pudieran beneficiarse de los mismos desde su entrada en vigor, ya que el convenio entre la operadora y al Comunidad establece que “Renfe Viajeros se reserva el derecho de modificar las condiciones generales de sus títulos de transporte. En caso de afectar tales modificaciones a los títulos recogidos en este convenio, las mismas les serán de aplicación”.

Al respecto, la compañía considera que el Abono 10–30 supone una modificación de los anteriores Abonos 10 al igual que cree que se puede aplicar esta cláusula también con el Pase Vía, regularizando posteriormente los compromisos económicos, una vez firmada una adenda al convenio. En base a esta interpretación, desde la puesta a la venta del Abono T10-30, Renfe ha mantenido la aplicación adicional del 25 por ciento de descuento de subvención de la Junta.