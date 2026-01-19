La Junta de Castilla y León se une al duelo: "La muerte nunca se espera donde nos está aguardando”

El Gobierno de Castilla y León guarda un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).Rubén Cacho

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a todos los consejeros, guardó hoy un minuto de silencio en señal de duelo por el grave accidente ferroviario registrado este domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba). “La muerte nunca se espera donde nos está aguardando”, lamentó.

Este acto en solidaridad con los familiares de las víctimas mortales y los heridos tuvo lugar en la sede de la Presidencia, en el Colegio de la Asunción de Valladolid. Además de Fernández Mañueco y los consejeros, miembros del equipo del presidente y trabajadores se unieron al minuto de silencio, que culminó entre aplausos, informa Ical.

Este lunes, Fernández Mañueco tenía previsto comparecer tras la reunión del Consejo de Gobierno, tras firmar el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones para el 15 de marzo.

A primera hora, la Junta de Castilla y León informó de la suspensión de la comparecencia pública del presidente de la Junta y de la convocatoria de un minuto de silencio en línea con la actuación de otras instituciones de la Comunidad.

Además, el Gobierno autonómico ha ofrecido al Gobierno andaluz ayuda de emergencia para hacer frente al accidente ferroviario registrado en la noche de ayer en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Además, hay 43 personas hospitalizadas, 12 de ellas están en la UCI, entre los que hay nueve graves. La Junta ha ofrecido material de Protección Civil, que va desde puestos de mando avanzados hasta diferente elementos logísticos, e incluso reservas de sangre.