Ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones de Castilla y León

Correos ha informado este martes de que ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo y cuya convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Según explica a través de un comunicado, los electores podrán solicitar hasta el 5 de marzo (inclusive) el certificado de inscripción en el Censo Electoral de esta autonomía, un requisito imprescindible para emitir el voto por correspondencia y que puede solicitarse a través de la web www.correos.es o en cualquier oficina de Correos de España.

Los interesados en hacerlo a través de la web de Correos tendrán que acreditar su identidad mediante autentificación y firma electrónica, para lo que se aceptan sistemas reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

En el caso de hacerlo de manera presencial, los votantes deberán realizar personalmente esta petición (salvo en caso de enfermedad o discapacidad, que requerirá de una certificación médica oficial y que podrá realizar otra persona autorizada notarial o consularmente) y deberá mostrar al empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Para reducir los tiempos de espera, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual.

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León, quienes enviarán a partir del 23 de febrero de 2026 la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

La empresa recuerda a los solicitantes que recibirán la documentación en la dirección que indiquen en la solicitud (no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual) e indica que el plazo de depósito del voto por correo finalizará el 11 de marzo de 2026.EFE

