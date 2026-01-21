Visto bueno a la Ley para impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León publicó ayer en el BOE la Ley que recoge las medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León. En concreto con la publicación da publicidad a la ley 3/2025 de 22 de diciembre, que establece los criterios para identificar los puestos de difícil cobertura en el Sacyl, así como el procedimiento para su declaración, las medidas extraordinarias de incentivación, económica y no económica; y la regulación del procedimiento extraordinario y transitorio de acceso a los puestos declarados de difícil cobertura. Según el texto, se considera puesto de difícil cobertura a un puesto cuya falta de provisión sea de carácter estructural o coyuntural y sea urgente su cobertura para garantizar de forma adecuada las necesidades asistenciales. Los criterios que se van a tener en cuenta son asistenciales y de personal como el desfase entre la plantilla orgánica y los efectivos reales que dificulte la prestación sanitaria; las circunstancias demográficas y poblacionales del área o zona básica de salud o el ámbito territorial de referencia en el caso las UME de emergencias sanitarias, que dificulten la prestación de asistencia sanitaria, por falta de efectivos; las diferencias en las ratios de pacientes por profesional respecto a la media autonómica; al índice de envejecimiento, la densidad de población; la sobrecarga estacional; el acceso a servicios públicos de transporte y educativos; y la distancia a núcleos urbanos y otros ítems análogos. La declaración de tendrá una vigencia de tres años renovable por tres años más si continúan las circunstancias. En cuanto a las medidas de incentivación, la ley establece un complemento de garantía asistencial, acceso a la carrera profesional, valoración de la experiencia profesional como doble puntuación y la flexibilización de jornadas y horarios, entre otras.