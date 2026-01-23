El adios: el político que lo fue todo en la Comunidad se jubila

Publicado por Efe / Ical Creado: Actualizado:

El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cesa desde hoy como miembro nato del Consejo Consultivo de la Comunidad, cuando el político cumple 70 años, edad máxima que la ley que regula ese órgano recoge para poder permanecer en ese puesto.

Licenciado en derecho por la Universidad de Navarra, Herrera ejerció la abogacía hasta junio de 1992. Pertenece al Colegio de Abogados de Burgos en condición de colegiado no ejerciente.

Fue secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León entre junio de 1992 y marzo de 1995; para posteriormente ser elegido procurador de las Cortes de Castilla y León por la provincia de Burgos en las elecciones autonómicas de mayo de 1995, una representación que ostentó a lo largo de la IV, V, VI, VII, VIII y IX Legislaturas autonómicas, hasta mayo de 2019, como recoge Ical.

Juan Vicente Herrera fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León desde julio de 1995 hasta marzo de 2001. El 19 de marzo de 2001 tomó posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, cargo que desempeñó hasta el 12 de julio de 2019.

Durante esos 18 años fue miembro titular del Comité de las Regiones de la UE, formando parte de su Mesa y de varias de sus Comisiones, y siendo ponente de dictámenes en materia de lucha contra la violencia de género y de políticas demográficas.

En el ámbito estrictamente político, fue presidente del Partido Popular de Burgos entre 1993 y 2001; y máximo responsable del Partido Popular de Castilla y León entre 2002 y 2017.

En diciembre de 2019 se incorporó al Consejo Consultivo de Castilla y León.