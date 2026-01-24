Fernández Mañueco anima a acudir a las urnas el próximo 15 de marzo y reivindica la política útil frente al ruido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la Comunidad para que participen libremente en las próximas elecciones autonómicas y respalden un proyecto político que ha demostrado ser útil, estable y centrado en las personas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Fernández Mañueco ha recordado que el próximo 15 de marzo de 2026 los castellanos y leoneses tendrán la oportunidad de decidir el futuro de su tierra, tras la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral formalizada el pasado lunes 19 de enero, tras haber agotado la XI Legislatura.

El presidente del Partido Popular ha animado a los ciudadanos de Castilla y León a acudir a las urnas como un ejercicio de libertad y responsabilidad democrática, y ha defendido que votar es la mejor manera de reforzar la estabilidad institucional, el respeto a la ley, a la Justicia y a la pluralidad, y de seguir avanzando en un modelo de convivencia basado en la libertad y la igualdad entre las personas. Asimismo, ha subrayado que las elecciones son también una oportunidad para demostrar que en Castilla y León se apuesta por la estabilidad, la buena gestión y el trabajo por las personas, frente al ruido y la crispación.

En este contexto, ha reivindicado el papel histórico de Castilla y León como cuna del parlamentarismo y de los valores democráticos, y ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con una Comunidad que quiere seguir siendo referente de equilibrio, convivencia y futuro para España. Desde esta tierra, ha señalado, se puede enviar un mensaje claro al resto del país: la política puede ser limpia, útil y centrada en las personas.

Asimismo, Fernández Mañueco ha destacado el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Castilla y León, desde la voluntad de diálogo y acuerdo, para cumplir los compromisos adquiridos y corresponder a la confianza depositada por los ciudadanos; y ha agradecido el trabajo desarrollado durante la XI Legislatura por los empleados públicos y los procuradores de los distintos grupos políticos.