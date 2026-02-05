El acusado de la muerte de Sergio Delgado no sabe por qué le dio un puñetazo y que fue "la peor decisión de su vida"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El joven J.L.N, acusado de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado, ha confesado que fue él quien le propinó el puñetazo en la nariz a la víctima pero ha afirmado que "no sabe por qué" le dio el golpe que le originó la caída y la posterior muerte.

J.L.N. ha reconocido que el día de los hechos -momentos después de que cerrara el bar a la puerta del que ocurrieron los hechos- había entablado conversación con Sergio y que éste le había preguntado dónde podían seguir de marcha. El encausado le dijo que la única zona de bares donde podían continuar "era en las Bernardas".

Durante su declaracion, ha asegurado que estuvieron hablando durante un rato y que Sergio le contó que "era de Valladolid, pero que trabajaba en Madrid y que estaban celebrando una despedida de soltero". Tras un rato de conversación, J.L.N ha sido incapaz de recordar de qué hablaron y por qué le propino el puñetazo mortal.

No obstante, el acusado si que se ha relatado aspectos de los que dice acordarse. Así ha relatado que salió de trabajar a las 16.00 horas y que a las 19.00 marchó a las traseras de la calle Hortelanos "a tomar cuatro o cinco cervezas". Posteriormente se reunió con sus amigos "para comprar alcohol", adquirieron una botella de ron, Coca-Cola y cervezas sueltas. Posteriormente subieron "al callejón de las Brujas a beber y acabadaslas mezclas, terminó por rebañar el ron que quedaba en la botella".

Posteriormente bajaron a las Llanas a seguir la fiesta en el Pub, 'Madame Kalalú', donde siguió bebiendo más copas, y en el momento del cierre fue cuando se encontró con Sergio Delgado que preguntó a J.L.N. donde podían seguir la fiesta.

A partir de ahí se desarrollaron los acontecimientos que acabaron co la muerte del vallisoletano Sergio Delgado.

En la sesión del juicio de este jueves, a preguntas de la Fiscalía, el acusado ha indicado que la conversación que mantuvo con Sergio Delgado "fue amable" y que unos momentos antes de despedirse fue cuando le propino el puñetazo que acabó haciéndole caer, lo que le causó una muerte fulminante. El encausado ha asegurado que fue "la peor decisión" de su vida.

Asimismo, J.L.N ha afirmado que no hablaron de fútbol y asegurado que sufre "impotencia", cuando en los medios de comunicación y las redes sociales apuntan que el detonante fuera que Sergio era de Valladolid.

Ante la pregunta formulada por el magistrado de la sala de porque le dio el puñetazo, J.L.N. no ha sabido responder porque no tiene respuestas para ello, "no lo sabe". Lo que sí que ha dicho es que "no es violento" y que "no se pega con la gente".

Una vez que ocurrieron los hechos que provocaron la muerte de Sergio Delgado, el encausado fue de calle en calle hasta llegar a las traseras del Parque de Saldaña, donde un amigo suyo trató de hacerle "caer en la cuenta de lo que había ocurrido", sin saber todavía que el vallisoletano estaba muerto.

El resto de los hechos, hasta que entra en prisión, se han ido recolocando, gracias a los diferentes testimonios, tanto de J.L.N. como de sus amigos, como de la policía nacional y policía local, su entonces novia y su madre.

En la parte final del interrogatorio, la sala le ha mostrado el vídeo a través del cual se reconoce el autor de los hechos y que corrobora el paso, al menos de cuatro o cinco minutos desde que comienza la conversación hasta que se produce la caída de Sergio. En ese momento, cuando el vídeo solo estaba reproduciéndose para que lo viera el acusado, el jurado y los letrados de la sala, familiares del fallecido han abandonado la sala salieron al pasillo presas de un ataque de nervios.

En ese momento también el encausado ha sollozó tras ver las imágenes.