Caja Rural eleva un 21,7% su beneficio y alcanza ya los 65 millones, su mejor resultado histórico

Caja Rural alcanzó en 2025 sus mejores resultados históricos, con un beneficio de 65 millones de euros, un 21,7 por ciento más que en 2024. Este avance se explica por la evolución positiva del negocio y por la fortaleza del modelo de banca cooperativa tradicional.

La cooperativa de crédito afianzó su modelo de banca de proximidad y ratificó su «compromiso» con el territorio en el que desarrolla su actividad, con 1.316 millones de euros en nueva inversión alcanzados en el ejercicio de 2025, lo que supone un 32,6 por ciento más que en 2024.

«En Caja Rural, hacemos banca minorista y sabemos que nuestro trabajo empieza y termina en las personas. Así hemos guiado nuestra gestión en 2025, apoyándonos en cuatro pilares que definen nuestro modelo: la inversión que concedemos, que apoya el desarrollo económico allí, donde actuamos; aumentos significativos del negocio, tanto de inversión crediticia como de recursos gestionados; expansión de nuestro modelo de negocio y compromiso social», señaló el director general de la Caja, Cipriano García, durante la presentación del balance.

En este contexto, recalcó que la «prioridad» de la cooperativa de crédito es que «vuelvan al territorio» los recursos recibidos. «Financiamos proyectos locales y contribuimos directamente al crecimiento económico de nuestra comunidad», apuntó. «La solidez de nuestro modelo de banca cercana nos ha permitido dar pasos hacia otras provincias, extendiendo nuestra forma de trabajar a territorios con necesidades similares», añadió.

Por lo que se refiere al compromiso social, incidió en las iniciativas impulsadas por la Fundación Caja Rural de Zamora. «Fortalecemos nuestro papel como banca local al servicio de las personas y de su bienestar. Buscamos ser algo más que una entidad financiera: queremos ser un agente activo en la construcción de comunidades más fuertes y cohesionadas», rubricó.

La Caja aumentó de forma significativa su negocio, al crecer un 12,2 por ciento y alcanzar los 8.168 millones de euros, 890 millones más que en 2024. Además, destaca el crédito nuevo concedido a empresas y particulares, que asciende a 1.316 millones de euros, un 32,6 por ciento más que en 2024, «reflejo claro de nuestro apoyo al tejido productivo de nuestra comunidad», según señalaron fuentes de la cooperativa de crédito.

Los recursos propios de Caja Rural de Zamora alcanzaron la cifra de 520 millones de euros, lo que supone un incremento del 18 por ciento, y las reservas suman 416 millones, un 18,4 por ciento más que en 2024.

«Esta evolución nos permite mejorar la ratio de solvencia hasta el máximo histórico del 20,7 por ciento, muy superior a la media del sistema y clave para reforzar la confianza de nuestros clientes», subrayaron. «Nuestro modelo de negocio continúa afianzándose, con destacadas subidas tanto en los recursos gestionados, con un aumento del 13,9 por ciento, como en la inversión, que se incrementó un 9,3 por ciento respecto a 2024».

“La concesión de operaciones hipotecarias confirma nuestra apuesta por la provincia, alcanzando el 76,4 por ciento de los saldos en 2025, con un crecimiento interanual de las hipotecas concedidas por Caja rural en la provincia del 41,2 por ciento”, apuntaron las mismas fuentes.

“La inversión crediticia de la caja en la provincia ha crecido notablemente, con un avance del 9,3 por ciento que supone cifras históricas. Este impulso contrasta con la debilidad del sector financiero, que apenas creció un 3.7 por ciento en el año”, agregaron.

Recursos propios

La ratio de mora se situó en el 3,14 por ciento, “en línea con el sector”, y el coeficiente de cobertura ascendió al 59,9 por ciento, 7,5 puntos más que la cobertura en 2025 aunque, “considerando las garantías adicionales, subiría hasta el 90 por ciento”, según puntualizaron las mismas fuentes.

Eficiencia

La ratio de eficiencia de Caja Rural de Zamora fue del 34,5 por ciento, “muy por encima del promedio nacional”, y también superan la media del conjunto del sistema financiero las ratios de rentabilidad y productividad.

Por otra parte, todos los márgenes de la cuenta de explotación crecieron en 2025 y aumentaron un 7,1 por ciento de margen bruto y un 4,8 por ciento de margen de explotación, en este caso, hasta los 81,4 millones de euros.

“Esta capacidad de generación de resultados, alrededor del 20 por ciento superior a la media del sector, garantiza un crecimiento sólido y sostenido para los próximos años”, indicaron fuentes de la entidad.

El “compromiso” con el sector rural y agropecuario se mantiene como uno de los distintivos de la Caja, en la que se domiciliaron 5.460 de las 8.766 solicitudes de la PAC presentadas en la provincia de Zamora, es decir, un 62,29 por ciento del total.

112 puntos de atención

La cooperativa de crédito cuenta con 62.000 socios y 170.000 clientes, junto con 270 cooperativas asociadas, “una base social amplia y en constante crecimiento”, y contabiliza 112 puntos de atención, con una red de 68 oficinas en la provincia de Zamora, a las que se suman 25 puntos de atención en León; catorce, en Valladolid; dos, en Orense, y cinco, en Madrid, incluidas la recientemente inaugurada en la calle Santa Engracia y la que se abrirá en breve en Cea Bermúdez. En 2025, la Caja abrió una oficina urbana en León y dos urbanas en Valladolid.

La entidad, que aumentó un 6,3 por ciento su plantilla el pasado ejercicio, tiene 376 empleados, con una paridad del 50 por ciento. De los fijos, el 85 por ciento son titulados medios y superiores y la media de edad ronda los 41 años.

Caja Rural de Zamora mantiene una intensa actividad para contribuir a desarrollar su entorno, con una amplia participación en fundaciones, consorcios, asociaciones y múltiples colectivos; presencia destacada en ferias y eventos vinculados a sectores clave como el agrícola y ganadero, el turismo, la hostelería, el comercio, la innovación tecnológica, la automoción, el ocio, la artesanía y los productos locales, además de reforzar los convenios institucionales, campañas de producto y acciones de divulgación.

“Nuestra implicación en el mundo del deporte ha vuelto a ser especialmente significativa, con especial atención al deporte base, que consideramos un elemento fundamental para promover valores, hábitos saludables y el desarrollo personal y social de los jóvenes de nuestra provincia”, resaltaron las mismas fuentes.

Fundación Caja Rural de Zamora

“La Fundación Caja Rural desempeña un papel esencial dentro de nuestra identidad como entidad local. La obra social sigue siendo una prioridad, con importantes dotaciones al Fondo de Educación y Promoción, que crecen en consonancia con los buenos resultados de la Caja”, destacaron.

“Gracias a ello, impulsamos proyectos que abarcan ámbitos tan relevantes como lo social, la cultura, la salud, el medio ambiente, la ciencia y la educación”, concluyeron.