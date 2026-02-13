La astronauta leonesa Sara García visitará Valladolid por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha organizado un amplio programa de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se trata de propuestas, de carácter gratuito, que se desarrollarán en el Museo de la Ciencia, escuelas infantiles y bibliotecas municipales de la ciudad.

Esta efeméride, que se celebra cada año el 11 de febrero, tiene como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), así como crear referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección de carreras profesionales relacionadas con estos ámbitos.

Entre las actividades propuestas destaca este sábado, a las 12.00 horas, la visita al Museo de la Ciencia de la astronauta Sara García donde, tras un breve recorrido por la exposición 'Astronautas', participará en el Auditorio del Museo en un coloquio abierto al público en el que hablará sobre su trayectoria profesional, entrenamientos, trabajos de investigación oncológica.

Además, durante su intervención en el Museo, Sara García recibirá los dibujos que cientos de niños y niñas han realizado con motivo de la actividad 'Misión: dibuja un traje para Sara', una propuesta en la que el Museo de la Ciencia proponía a escolares, de entre 5 y 12 años, realizar un dibujo del traje espacial que les gustaría que llevase la astronauta en su próxima misión.

Por otro lado, el Museo de la Ciencia organizará el miércoles la charla 'De la curiosidad a la carrera profesional: Mi camino hacia el mundo de la Ciencia', un encuentro que correrá a cargo de Marta Santos, investigadora en el instituto de ciencias metabólicas de la Universidad de Cambridge, y al que asistirán más de 200 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de diferentes centros educativos.

El Planetario del Museo recibirá también, este miércoles, la visita de un grupo de niños y niñas de la Escuela Municipal 'Mafalda y Guille', quienes disfrutarán de la proyección 'La niña gota' con el objetivo de fomentar el interés por la Ciencia desde edades tempranas.