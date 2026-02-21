Abascal exige al PP acuerdos «sobre temas concretos»

Publicado por ICAL Burgos Creado: Actualizado:

«No va a haber ningún tipo de discusión con el Partido Popular sobre responsabilidades de gobierno antes de que lleguemos a un acuerdo de gobierno sobre temas concretos», aseguró el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien adelantó de «mentira e invención» las noticias que salgan a la luz en los próximos días sobre cualquier tipo de cargo, puesto o sillón en los gobiernos autonómicos, añadió.

Así, detalló que, en primer lugar, se producirán unas negociaciones para poner encima de la mesa las cuestiones que «preocupan» y se analizarán los «rumbos y los cambios» para ese Gobierno. «Y del resto de las cosas ya hablaremos después si es que estamos de acuerdo en el rumbo que hay que tomar y si no, ni hablaremos de ello», subrayó.