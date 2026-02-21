Mañueco reivindica haber agotado la legislatura y contrapone su “gestión eficaz y estabilidad” al modelo del Gobierno central

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy haber cumplido su compromiso de agotar la legislatura y reivindicó el balance de sus cuatro años de gobierno. “Me comprometí a agotar la legislatura y eso es lo que ha ocurrido”, afirmó. Añadió que las elecciones se celebran el 15 de marzo “porque era el último día posible” y que, en este tiempo, Castilla y León tuvo “buena política, gestión eficaz y estabilidad”.

Mañueco, que hoy clausuró en Palencia la Junta Directiva Provincial del PP, enmarcó la cita electoral como algo más que una simple elección de candidatos. “Estas elecciones son entre dos candidatos, pero también entre dos formas de concebir la política y de mirar a nuestra tierra”, sostuvo. A su juicio, el PP representa una forma de gobernar basada en la cercanía, la responsabilidad y la continuidad, frente a quienes “lo ven todo desde Madrid” o “no dudan en marcharse a mitad de partido”, explicó. “Nosotros no huimos de la responsabilidad de gobernar. Nos quedamos y damos siempre la cara”, remarcó el presidente autonómico en declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, Mañueco defendió el modelo autonómico como herramienta clave para garantizar servicios públicos. “¿Pensáis que desde los despachos del Gobierno central habría colegio gratuito de 0 a 3 años? ¿O ayudas al alquiler para más de 21.000 familias?”, preguntó, a la vez que defendió que la Comunidad “escucha mejor y responde mejor” a las necesidades reales de los ciudadanos. En esa línea, insistió en que la política del PP se basa en “construir puentes, no dividir” y en defender la Constitución y el sistema autonómico frente a quienes, según dijo, lo cuestionan.

Buena parte de su intervención estuvo dedicada al sector primario. “Somos el partido del campo”, proclamó, mientras reivindicó el pago ágil de la PAC, la inversión en regadíos y concentraciones parcelarias y las ayudas extraordinarias ante la sequía, la lengua azul o la enfermedad hemorrágica. “Cuando vienen mal dadas y otros se van, nosotros nos quedamos”, afirmó. "Nada ni nadie nos va a separar de los agricultores y ganaderos”.

En clave económica, Mañueco combinó balance y propuestas de futuro. Recordó que el programa electoral incluye 1.031 medidas y recordó algunas de las principales como la duplicación del bono nacimiento hasta los 5.000 euros, el bono de 300 euros para más de 100.000 autónomos, la ampliación de la eliminación del impuesto de Sucesiones, nuevas rebajas en el IRPF y la implantación de “impuestos cero en el medio rural” para la adquisición de vivienda, locales comerciales o explotaciones agrarias. “Frente a quienes suben impuestos año tras año, nosotros vamos a seguir bajándolos”, aseguró.

En materia de vivienda, se refirió al incremento del 80 por ciento en la política pública, la creación de una Cuenta Ahorro Vivienda Joven con desgravaciones de hasta 7.500 euros y la construcción de más de 800 viviendas en el primer año de legislatura. También defendió las ayudas al alquiler, que cubren hasta el 50 por ciento de la renta (60 por ciento para jóvenes y 75 por ciento en el medio rural), y que, según señaló, permitieron la emancipación de 7.000 jóvenes y que 9.000 mayores continúen viviendo en su casa.

El presidente dedicó un apartado específico a Palencia y enumeró proyectos concretos. Sobre la unidad satélite de radioterapia, aseguró que lo prometieron y lo cumplieron, y avanzó que el búnker estará terminado en abril y que la adjudicación del acelerador se producirá en los próximos días para que sea una realidad este mismo año. También aludió a actuaciones en el Hospital Río Carrión, a nuevos centros de salud, inversiones educativas y al desarrollo de suelo industrial hasta alcanzar 2.600 hectáreas en la Comunidad, con incidencia directa en la provincia. “Suelo industrial significa empresas, empleo y oportunidades, y eso significa población”, afirmó.

Mañueco cerró su intervención defendiendo que “por experiencia, por resultados y por sentido de Estado, el Partido Popular es el mejor instrumento para seguir trabajando en Palencia, en Castilla y León y en España”. Además, rechazó que la gestión no dé votos: “La mala gestión no da votos, la buena gestión, claro que sí”.

Antes de su intervención, la presidenta provincial del PP, Ángeles Armisén, abrió el acto llamando a la movilización en los 22 días previos a las urnas. “Estas elecciones van de creer. De creer en nuestra tierra, en cumplir y en que los compromisos hoy son realidades”, afirmó. Armisén contrapuso el modelo popular al socialista y aseguró que el partido recorrerá la provincia “de la A de Abarca a la V de Villovieco” para “escuchar y dar voz a todos los palentinos”.

La presidenta provincial aludió al lema del candidato socialista a las Cortes, Carlos Martínez. “Es para echarse a temblar cuando escuchamos aquello de que Carlos Martínez es un alcalde para Castilla y León. Pues aquí ya tenemos el modelo de gestión socialista de la alcaldesa y no le queremos para Castilla y León”, sentenció.

Por su parte, la candidata a las Cortes por Palencia, Mercedes Cófreces, destacó que la campaña será decisiva para explicar el balance y el proyecto. “No son solo unas elecciones entre candidatos, son diferentes maneras de entender la política”, señaló. Llamó a salir a la calle para “defender nuestros valores, nuestro balance y nuestro proyecto” y aseguró que el PP cuenta con “equipo, liderazgo y más de mil medidas” para revalidar la confianza mayoritaria el próximo 15 de marzo.