La Aesan alerta del riesgo de asfixia por unas gominolas de 'Hello Kitty'

La AESAN alerta por riesgo de asfixia en gominolas de 'Hello Kitty' procedentes de Japón a través de Países Bajos.AESAN

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado del riesgo de asfixia por ingerir unas gominolas de 'Hello Kitty' procedentes de Japón a través de Países Bajos.

Así lo ha dado a conocer este domingo la Agencia, que ha detallado que tuvo conocimiento de ello a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), tras la notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos.

El producto se comercializa bajo el nombre 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, procedente de Japón. El formato es de bolsa de plástico que contiene sobres individuales.

En cuanto a la distribución inicial, AESAN ha indicado que ha sido en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos.