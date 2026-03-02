Compromiso de UPL para dar más fondos a los municipios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL insistirá en aumentar y mejorar los recursos destinados a la Cooperación Económica Local General de la Junta para que «dejen de ser limosnas». Así se refirió la candidata de la formación leonesista, Alicia Gallego, durante su visita a Cuadros, donde la alcaldesa de este municipio, Teresa Fernández, mostró su preocupación por «la escasez» de dinero que llega para atender las necesidades de los ciudadanos. Gallego encabezó una visita a Cuadros en la que estuvo presente su número dos en la lista, Luis Mariano Santos, el secretario de organización de UPL, Roberto Aller, y el concejal leonesista en Cuadros Miguel Sánchez. Entre las muchas cuestiones tratadas, los ediles de este municipio trasladaron que la aportación que reciben por parte de la Junta a este respecto «son mínimos» para afrontar la atención de servicios obligatorios o la inversión en infraestructuras y equipamientos. Gallego refrendó su compromiso para insistir en el aumento de recursos.