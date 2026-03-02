Del cheque de 900 euros al acceso de servicios: cómo se perfila el futuro del transporte en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Para las próximas elecciones de Castilla y León del 15 de marzo de 2026, la movilidad se ha consolidado como uno de los ejes centrales del debate político, con propuestas que varían desde el incentivo directo al conductor privado hasta la reestructuración sistémica del transporte público. El anuncio de Alfonso Fernández Mañueco (PP) de subvencionar con 900 euros la obtención del carné de conducir para 50.000 jóvenes de entre 18 y 30 años marca un punto de inflexión en la estrategia de fomento de la autonomía personal. Esta medida, que se amplía al sector profesional con ayudas de hasta 1.800 euros para permisos de camión y autobús (incluyendo el CAP), busca paliar la barrera económica que supone el acceso a la movilidad en una de las regiones más extensas de Europa.

Frente a esta política de transferencias directas, el PSOE, con Carlos Martínez como candidato, propone un cambio de paradigma bajo la estrategia "Territorio 30". Los socialistas no centran su programa en el coste del permiso de conducir, sino en la garantía de acceso a los servicios. Su propuesta se basa en asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, tenga servicios públicos esenciales a menos de 30 minutos. En términos de movilidad, el PSOE prioriza la conectividad rural y la modernización de infraestructuras para reducir la dependencia del vehículo particular, vinculando el transporte con un plan de choque contra la despoblación.

Por otro lado, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), liderada por Alicia Gallego, desplaza el foco de las ayudas individuales hacia la reivindicación de infraestructuras históricas. Su programa subraya la necesidad de recuperar el ferrocarril, específicamente la Ruta de la Plata, y mejorar las frecuencias en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Para la UPL, la movilidad juvenil y profesional no se resuelve con cheques para el carné, sino corrigiendo el déficit de inversión en la red vial autonómica y ferroviaria, que consideran esencial para la supervivencia de las comarcas más aisladas.

Finalmente, VOX, bajo la candidatura de Carlos Pollán, aborda la movilidad desde una perspectiva de gestión y libertad de movimientos. Su programa no incluye subvenciones directas para el permiso de conducir, pero propone una reducción de la carga fiscal y burocrática que afecta al transporte. La formación apuesta por una memoria plurianual de infraestructuras para evitar la improvisación y se centra en mejorar el transporte escolar y las conexiones en el mundo rural, defendiendo el derecho a la movilidad frente a las restricciones normativas y priorizando la inversión en el mantenimiento de la red de carreteras actual.