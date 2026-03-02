El PP de León exige al Gobierno una terminal de carga y un sistema de aterrizaje más moderno para el aeropuerto

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León se comprometió a exigir al Gobierno de España que se involucre en el desarrollo del aeropuerto de León con la puesta en marcha de una terminal de carga y la implantación de un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) más avanzado que facilite la implantación de más vuelos y destinos desde el aeródromo ubicado en La Virgen del Camino.

Este compromiso se puso de manifiesto en la reunión mantenida por el secretario provincial, Eduardo Diego, y miembros de la candidatura a las Cortes de Castilla y León, encabezados por María José Álvarez, con representantes de la plataforma ‘Más Vuelos’, que sirvió para poner en común la realidad y las potencialidades del aeropuerto de León.

Los ‘populares’ consideraron “irrenunciable” la puesta en marcha de la terminal de carga para darle un “valor añadido” como nodo logístico. En este sentido, Eduardo Diego recordó la apuesta de la Junta “por convertir a León en la referencia logística del noroeste” con la ampliación del polígono industrial de Villadangos, para que sea el “más importante” de Castilla y León, y con la financiación del ramal ferroviario al que “sumarle un potencial aeroportuario le daría una enorme ventaja competitiva”.

No obstante, el secretario del PP leonés reconoció que, para ello, es necesario “el compromiso firme, contundente del Gobierno de España, que no contempla esta actuación dentro del plan de inversiones de Aena hasta 2030” por lo que exigió al Partido Socialista de León que “haga lo que tenga que hacer para revertir esta situación”.

Diego también trasladó al equipo de Gobierno de la Diputación de León, formado por el PSOE y Unión del Pueblo Leonés, que “vaya más allá de hacer el plan de viabilidad y exija inversiones al Gobierno central”, así como que “no se quede callado” para que el aeropuerto de León “no se quede rezagado respecto a otros del noroeste”.

Por su parte, la candidata del PP de León a las Cortes, María José Álvarez, trasladó que ese plan de inversiones de Aena “debe contemplar un nuevo ILS más moderno que no obligue a desviar vuelos en el momento que las condiciones sean mínimamente adversas”.

Esta última fue también la reivindicación de la plataforma, al considerarlo un elemento “clave” para “dar un salto cualitativo al aeropuerto, impulsar nuevos destinos, nuevas rutas y ser un lugar de entrada de nuevos turistas no solo a la provincia sino a Castilla y León y España”.