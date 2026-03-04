El campo se enfrenta a los cambios estructurales de la agenda internacional

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

El campo leonés se enfrenta en la próxima legislatura a cambios estructurales que determinarán su capacidad de adaptación al nuevo escenario internacional. En estos grandes envites —la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur y la reforma de la nueva PAC a partir de 2027— el sector primario ha estado respaldado por el último Gobierno autonómico a través de la firma de declaraciones conjuntas que la Consejería de Agricultura ha consensuado con las organizaciones agrarias, aunque la toma de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la producción queda muy lejos de los despachos de Castilla y León, los ocupe uno u otro partido. Sobre los agricultores sigue pesando la falta de rentabilidad por decisiones ajenas que condicionan los precios y las reglas del mercado.

En el caso de Mercosur, la Junta y el sector han condicionado su apoyo a que se garantice una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad.

El acuerdo supone una «afrenta» de consecuencias impredecibles y una «traición institucional» de las autoridades europeas que se han saltado al Parlamento Europeo, que deberá votar la ratificación, y el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE que podría derivar en una suspensión cautelar del acuerdo.

Una de las claves de esta indignación es el informe que desvela que Brasil no garantiza que la carne procedente de animales tratados con estradiol 17ß quede fuera del mercado comunitario. Precisamente el vacuno de carne será uno de los sectores más afectados por este acuerdo, un mercado que en la provincia de León mueve 67 millones de eros anuales. Otros sectores que son más vulnerables al acuerdo con los países sudamericanos es la entrada de maíz de grandes exportadores como Brasil, lo que amenaza la rentabilidad de las explotaciones de León como principal provincial productora de España. La apicultura, con la mezcla de mieles, también verá cómo el acuerdo comercial repercute en sus resultados. Y la remolacha, que se enfrenta al primer mercado mundial y es un cultivo en el que León ha sido líder aunque actualmente se encuentra en horas bajas debido al cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza.

No todo es negativo, las figuras de calidad como la cecina de León o los vinos deberían verse beneficiadas por el acuerdo, con el que podrán fomentar sus exportaciones a un mercado que aún no ha sido suficientemente explorado.

Para la PAC post 2027, el sector agrario, apoyado por la administración autonómica, reclama el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER), ante la posibilidad de que exista un fondo único donde cada Estado decida su distribución, y un incremento de la dotación presupuestaria dentro del Mecanismo Financiero Plurianual (MFP). La declaración conjunta se refiere a la puesta en marcha de estímulos económicos para promocionar el relevo generacional; la participación de las comunidades autónomas en el diseño de la PAC post 27 o la inclusión de un criterio de despoblación para el reparto de los fondos, estableciendo medidas que impongan a los estados miembros una mayor territorialización de esas cantidades.

En plena campaña electoral, ya se han alzado voces en el sector para que los partidos mantengan al campo al margen de la contienda, aunque la agricultura y la ganadería conforman un importante eje en los programas electorales, que coindicen con mayor o menor intensidad en apoyar las reivindicaciones que han llevado a agricultores y ganaderos a echarse a las calles con sus tractores el pasado mes de enero. En cualquier caso, a nivel práctico, las maniobras que se pueden realizar desde un ejecutivo autonómico son bastante limitadas para un sector cuya porvenir está marcado por las decisiones que se tomen a nivel europeo e internacional.

Cuestiones concretas como la puesta en marcha de líneas de ayudas directas para respaldar a diferentes colectivos afectados por diferentes contingencias sí forman parte de las competencias de la Consejería de Agricultura, como paliar los daños por los incendios del pasado verano, o sufragar costes para los afectados por la Enfermedad Hemorrágica Epitozooica. En este capítulo se incluyen las ayudas directas habilitadas por la sequía la campaña 2022-2023, o las que se han concedido para alimentar al ganado en grandes nevadas.

De carácter más estructural son las líneas puestas en marcha para fomentar el relevo generacional, una de las cuestiones más acuciantes para el sector, están teniendo efectos positivos en León, que se posiciona como la primera provincia de la Comunidad en solicitudes con más de un centenar de nuevos agricultores cada año. Las ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos al campo es una de las más populares, como la línea habilitada para financiar mejoras en las explotaciones agrarias.

Ambas categorías han sumado en León durante 2025 12,8 millones de euros y se convierte en la provincia más beneficiada, tanto en número de ayudas como en importe e inversión, con 423 ayudas y 23,1 millones de inversión.

En este ámbito, las organizaciones agrarias exigen mayor agilidad a la hora de abonar el importe concedido, financiación que es muy importante para quienes acceden por primera vez a la actividad agraria y para quienes quieren invertir en sus explotaciones.

En el caso de los cursos que imparten a los aspirantes a agricultores y ganaderos, las quejas se basan en que no hay disponibilidad en la provincia de Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación para la realización de las quince horas prácticas obligatorias por normativa en los Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria. En León ólo existe el CIFP de Almázcara (Ponferrada), que no da abasto para asumir toda la demanda.

Inversiones en regadíos

Quién asuma el próximo gobierno autonómico deberá asumir la agenda de inversiones en modernización de regadíos y en concentraciones parcelarias que tiene comprometidas la provincia de León, así como los proyectos para instalar plantas fotovoltaicas en las zonas regables destinadas a reducir los costes eléctricos del riego. Están en agenda el Canal de Villadangos, las Fase I y la Fase II; así como el Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma y los sectores II y III de la Margen Izquierda del Porma. También está pendiente la obra del Canal Bajo del Bierzo y el nuevo regadío de Valderas y Gordoncillo, que tiene casi 10 millones de euros asignados en este 2026.

En cuanto a concentraciones, las más importantes son la del Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra y la de Bustillo del Páramo.

En este 2025 se han cumplido diez años de obras ininterrumpidas en la zona regable de los Payuelos, con 24 sectores que se reparten más de 32.000 hectáreas regables.

En crisis: una alternativa para la azucarera de La Bañeza y un salvavidas para el lúpulo Hay cultivos estratégicos en la provincia de León que se encuentran inmersos en una profunda crisis. Es el caso de la remolacha en el que, después de haber liderado la producción nacional en 2024, el varapalo del cierre de Azucarera de La Bañeza ha sembrado la incertidumbre en el sector, muy descontento con las políticas aplicadas por la multinacional a quien culpan de los bajos rendimientos por la elección de semillas o las dosis de abonado aplicadas. En plena campaña de siembra, la incógnita es si los cultivadores se decidirán a trabajar con la cooperativa Acor o seguirán molturando en la fábrica de Toro, suponiendo que la empresa cumpla su compromiso de pagar los costes del transporte. Lo más acuciante para el gobierno que salga de las urnas del 15-M es avanzar en conseguir una alternativa industrial viable para La Bañeza, mejor si es una relacionada con el sector agroalimentario, en el que la comarca es una potencia provincial. De momento, las gestiones han resultado infructuosas. El anterior ejecutivo autonómico ha presentado sin éxito dos proyectos a la compañía, que han sido desechados por falta de viabilidad económica.

El otro sector en horas bajas es el lúpulo. El motor económico de la comarca del Órbigo está pasando su peor crisis de las últimas décadas por los precios bajos a nivel internacional, que se unen a un proceso de reconversión varietal en el que está sumido por imposición de la comercializadora Hopsteiner. El intermediador alemán negocia individualmente con los cultivadores imponiendo variedades y precios que dejan bajo cero la rentabilidad de las fincas. La precaria situación de los agricultores ha llegado incluido a las Cortes, donde se han debatido propuestas para su protección. Entre las medidas aprobadas figura solicitar a la Junta de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), que se ponga en marcha una certificación oficial del lúpulo leonés, lo que facilitaría su posicionamiento en nuevos mercados y permitiría aumentar su competitividad internacional. Además, se plantea el establecimiento de un sistema de validación oficial del índice Alfa, un parámetro determinante para la calidad del lúpulo y su valoración en los mercados cerveceros internacionales. También se contempla la creación de una línea específica de ayudas económicas para los productores.