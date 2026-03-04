Muere una mujer y otras cuatro personas resultan heridas en el derrumbe de un inmueble en Siete Iglesias

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer falleció esta tarde y otras cuatro personas resultaron heridas de diversa consideración en el derrumbe de un inmueble de tres pisos situado en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid). El rescate de una de las heridas, la propietaria del edificio, fue el más angustioso, después de que este durara varias horas, aunque los bomberos siempre estuvieron en contacto con ella a pesar de estar bajo las ruinas de la casa, lo que siempre permitió una prueba de vida.

Efectivos de bomberos señalaron a Ical que la mujer cuenta con las constantes vitales estables, aunque se la ha ayudado con oxígeno, tras una operación de rescate que se complicó, porque ella se encontraba en el primer piso y “la estructura se podía venir encima”. Los miembros del operativo, informaron, tenían miedo de ir rápido en el proceso y que cediera del todo y la dejara definitivamente atrapada. Las hijas, que residen en Londres, están ya de camino.

Según confirmaron testigos presenciales, el edificio contaba con una importante grieta que, al parecer, estaba provocada por una fuga de agua, la cual ha ido creciendo hasta provocar, probablemente, su derrumbe.

En uno de los pisos residía la propietaria de la vivienda, a la que finalmente han hallado bajo los escombros y que siempre respondió a las llamadas de los bomberos. En otro vivía una mujer en alquiler, de 30 años, que finalmente ha fallecido, y en la tercera vivienda, tres trabajadores de instalación de placas solares que lo hacían de forma periódica.

Fue poco después de las 21 horas cuando los Bomberos de la Diputación de Valladolid, apoyados por un equipo cinológico, halló el cuerpo sin vida de la inquilina, de 30 años. Durante toda la tarde, la otra mujer atrapada, de 60 años y propietaria, ha respondido a las llamadas y voces de los efectivos de bomberos, en un absoluto silencio de los presentes, que constituyeron una cadena humana para sacar a las mujeres lo antes posible.

Anteriormente, dos de los tres ocupantes de la otra vivienda, trabajadores del sector de renovables, salieron de entre los escombros por su propio pie, y el tercero, de unos 40 años, resultó herido tras ser rescatado por los bomberos de entre los restos de la casa.

Además de los bomberos de la Diputación y agentes de la Guardia Civil, se activó el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se movilizó la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo. Se incorporaron, más tarde, también dos voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Tordesillas, que se unen a los cuatro de Olmedo y los tres de Fresno el Viejo.

En el lugar estuvo desde los primeros momentos el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la alcaldesa, Sonia Alonso. Se sumaron posteriormente el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.