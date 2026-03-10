Puente y Martínez: «Vasallos», «vayánse y dejen paso a otros»

Publicado por ICAL Soria Creado: Actualizado:

El ministro Óscar Puente y el candidato socialista Carlos Martínez coincidieron ayer en Soria en denunciar la gestión «endogámica» del PP en la Junta: «Váyanse y dejen a otros», dijeron.

El ministro señaló que «construir una vía de tren o una autovía no es la solución», mientras que el candidato socialista advierte que seguir aplicando las mismas políticas en Castilla y León llevará a perder medio millón de habitantes más.

Martínez acusó a la Comunidad de Madrid de «dumping fiscal» que extiende a la Junta: «Cuando se apuesta por las capitales, se lo hace a las comarcas». Y Puente pidió en las comunidades «más gente con sentido de la responsabilidad y menos excusas» en materia fiscal.

Puente llamó a aprovechar la «oportunidad» de «apartar de sus responsabilidades» a los «vasallos de Trump» en referencia al PP y a Vox. El ministro de Transportes defendió además en su intervención el «imprescindible» papel de España al liderar la «respuesta frente a la sinrazón» de la guerra iniciada por Estados Unidos en Irán.