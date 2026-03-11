Miranda de Ebro guarda un minuto de silencio por las tres mujeres asesinadas por violencia machista

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acude al minuto de silencio en Miranda de Ebro.Ricardo Ordóñez

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

Miranda de Ebro (Burgos) ha guardado este mediodía un minuto de silencio por Antonia, Dolores y Laura Valentina, víctimas de violencia machista, que murieron anoche en un incendio después de que la expareja de Dolores, un hombre de 60 años ya detenido y condenado en el pasado por secuestrar mujeres, incendiase un edificio de la parte vieja de Miranda.

La alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, ha presidido el minuto de silencio a las 12:00 frente a la Casa Consistorial junto con el presiente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente; y el presidente de la Diputación, Borja Suárez.

Han estado presentes miembros de la corporación municipal, cargos públicos vinculados a Miranda de Ebro, como la directora general de Protección Civil, Irene Cortés, o el consejero de Sanidad -en funciones- Alejandro Vázquez, y responsables de cuerpos y fuerzas de seguridad, además de representantes políticos.

Mientras, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha acercado a Miranda de Ebro a las 14:30 para trasladar su pésame personalmente a la alcaldesa, después de haber guardado el minuto de silencio en Toro (Zamora), donde estaba por un acto de campaña.

El minuto de silencio en Miranda se ha roto con un aplauso en recuerdo de las tres mujeres, víctimas de la violencia machista, que ha dejado otras cuatro personas afectadas por inhalación de humo -entre ellas dos niños pero están todos dados de alta- y por el que se han decretado tres días de luto oficial.

Las Cortes de Castilla y León también han guardado a las 13:00 un minuto de silencio y han trasladado "su más sincero pésame a las familias de los fallecidos -han utilizado el género masculino en dos ocasiones- y, también, el deseo de una pronta recuperación para los heridos", según la nota remitida a los medios.

Y la vicepresidenta tercera y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), ha trasladado su "apoyo, solidaridad y cariño" a los allegados y familiares de las fallecidas, tras mantener una reunión con sindicatos y comités de las empresas Losán (Soria) y Majorel (Salamanca), ambas en ERE, en Valladolid.

Más reacciones

Además, tras confirmarse el crimen machista, la secretaria de Mujeres de CCOO CyL, Yolanda Martín, ha condenado los hechos y ha exigido el compromiso de los gobiernos para erradicar "este gravísimo problema social", así como les ha reclamado medidas eficaces en prevención, educación, asistencia y reparación de las víctimas.

Martín ha denunciado “el avance de los discursos negacionistas, que amenazan las políticas de igualdad" y ha pedido a la ciudadanía que valore las propuestas electorales que plantean medidas para acabar contra la violencia de género de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo.

Por su parte, UGT CyL ha condenado este "triple crimen machista" que ha calificado de "extrema crueldad", según la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales, Victoria Zumalacárregui.

Zumalacárregui ha incidido en la necesidad de la implicación de toda la sociedad frente al auge del nagacionismo de la violencia machista y ha reclamado a todas las administraciones recursos suficientes para hacer frente a esta lacra, así como para "garantizar los servicios de prevención y atención integral a las víctimas de todas las violencias machistas, de forma especializada e interdisciplinar 24 horas al día los 365 días al año”.

Nuevas concentraciones

Para este jueves, 12 de marzo, UGT ha convocado un minuto de silencio en todas sus sedes para las 12.00 horas, y en Burgos capital la Coordinadora Feminista de Burgos ha convocado una concentración en la plaza del Cid, a las 20:00, para denunciar este nuevo crimen machista.