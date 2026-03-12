UGT reclama que se depuren responsabilidades tras la explosión de un cocedero de vapor en la cocina del Hospital de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

UGT reclamó hoy a la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de León, que se depuren, como corresponda, las responsabilidades tras producirse una explosión en un cocedero de vapor en la cocina del centro.

El incidente se produjo el pasado mes de enero y el informe emitido por la Inspección de Trabajo determina que a la máquina, que data de 1992, no se le habrían realizado las revisiones periódicas especificadas por el fabricante en la ficha técnica, lo que podría haber servido para evitar el incidente y que se ha estado utilizando un equipo de trabajo en el que no se garantizaba totalmente la seguridad y salud de los trabajadores.

También indica que el equipo arrastraba numerosos problemas de funcionamiento desde hace años, con múltiples incidencias y reparaciones desde 2019, incluyendo averías relacionadas con la presión, el sistema de apertura de la puerta, fugas y fallos mecánicos.

Este hecho, apunta el sindicato, viene a demostrar una vez más que la inacción y desidia por parte de los responsables, en este caso de un hospital, conlleva situaciones de extrema gravedad para los la ciudadanía, y en este caso para los trabajadores del Hospital de León. Para UGT resulta inaceptable que en un centro sanitario se mantengan en funcionamiento equipos con más de 30 años de antigüedad y con un historial prolongado de averías, poniendo potencialmente en riesgo la seguridad de los trabajadores.

“Necesitamos al frente del Hospital de León a alguien con verdadera capacidad de gestión, con todo lo que ello implica en inversión de recursos materiales y humanos. No podemos permitir que los trabajadores que mantienen en pie un hospital de esta envergadura vean un día tras otro vulnerados sus derechos” subrayan.