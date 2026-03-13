Alicia Gallego pronostica un cambio de ciclo para el leonesismo tras una campaña de sensaciones positivas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“El día 15 cambiarán las cosas”. Es la afirmación que hizo hoy la secretaria general de La Unión del Pueblo Leonés y cabeza de lista en las elecciones del domingo, Alicia Gallego, en la comparecencia de balance de campaña electoral en la que aseguró que la formación leonesista “ha hecho los deberes” y afronta la jornada del domingo con el objetivo de conseguir un grupo parlamentario propio.

Gallego aseguró hacer comprobado en la ciudadanía las “ganas de poder cambiar las políticas actuales y revertir la situación”. “Estamos más contentos que nunca porque las sensaciones son muy positivas” afirmó y volvió a criticar la ausencia de UPL en los debates electorales televisados.

“Han decidido que no estuviéramos presentes, pero la campaña se hace en la calle y en los cuatro años anteriores”, manifestó. También se refirió al resto de partidos políticos y en cómo han desarrollado sus respectivas campañas. “No he visto más que la confrontación y el ataque, también hacia nosotros, quizá más en base al miedo que tienen ellos”, dijo.

Respecto a las consideraciones del aspirante del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre el leonesismo o los carnés de leonesismo comentó que “es difícil entenderle. Efectivamente, no es una cuestión de carnés, es una cuestión de hacer y lo que tienen que hacer los representantes el PSOE es ejecutar proyectos. Debería aclarar qué entiende por leonesismo y pedir a sus procuradores iniciativas para León”.

Gallego dijo tener muy buenas expectativas en Zamora y Salamanca gracias al trabajo de los candidatos, igual que en la comarca del Bierzo, donde dijo haber tenido también “una acogida muy positiva”.