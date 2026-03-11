Elecciones Castilla y León: así han cambiado los resultados electorales en cada municipio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mapa electoral castellano y leonés revela patrones de comportamiento que anticipan tendencias políticas que posteriormente se extienden al resto de España. Analizar estos resultados, municipio a municipio, permite comprender cómo las dinámicas locales configuran el destino de toda una autonomía.

La comunidad autónoma de Castilla y León ha sido testigo de una metamorfosis política sin precedentes desde 1983. Lo que comenzó como un escenario de estabilidad bipartidista se ha convertido en un tablero fragmentado donde nuevas fuerzas irrumpen y los equilibrios tradicionales se quiebran elección tras elección con la incógnita de lo que ocurrirá el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

Los comicios más recientes, celebrados en febrero de 2022, consolidaron una realidad que lleva gestándose desde hace más de una década: el fin de las mayorías absolutas y la necesidad imperiosa de pactos para gobernar.

Los orígenes del sistema autonómico

Las primeras elecciones autonómicas en Castilla y León se celebraron el 8 de mayo de 1983, inmediatamente después de la aprobación del estatuto de autonomía. En aquella cita inaugural, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo un contundente 44,8% de los votos, traducidos en 42 diputados autonómicos que le permitieron formar gobierno en solitario.

Alianza Popular, formación que posteriormente evolucionaría hasta convertirse en el actual Partido Popular, se posicionó como segunda fuerza con un 40% de los sufragios y 39 procuradores. Este reparto estableció un duopolio que dominaría la política regional durante los siguientes años, relegando a otras formaciones a papeles testimoniales en las Cortes.

Durante el período comprendido entre 1983 y 1991, estos dos partidos acapararon prácticamente toda la representación parlamentaria. Sin embargo, el equilibrio comenzó a inclinarse progresivamente hacia la derecha política, anticipando lo que sería una hegemonía que se prolongaría durante décadas. Concretamente, en 1987 José María Aznar accedía a las Cortes de Castilla y León y el 21 de julio, tras vencer Alianza Popular en las elecciones de 1987 y poder contar con el apoyo de fuerzas políticas favorables, fue nombrado presidente de la comunidad autónoma, aunque solo estuvo en el cargo media legislatura, hasta 1989.

La consolidación de la hegemonía conservadora

En los comicios de 1991, el Partido Popular superó por primera vez al PSOE en porcentaje de votos, alcanzando un 44,3% frente al 37,1% de los socialistas. Este sorpasso marcó el inicio de una era de dominio absoluto que se consolidaría definitivamente en 1995.

Las elecciones autonómicas de 1995 representaron un punto de inflexión histórico para España y especialmente para Castilla y León. El PP obtuvo un aplastante 52,5% de los votos, asegurándose una mayoría absoluta holgada que repetiría legislatura tras legislatura. Desde ese año hasta 2011, los conservadores mantuvieron resultados entre el 48% y el 53%, una consistencia electoral prácticamente inédita en el panorama político español contemporáneo.

Juan Vicente Herrera se convirtió en la cara visible de esta etapa de predominio absoluto. Como presidente de la Junta de Castilla y León desde 2001 hasta 2019, Herrera personificó la estabilidad política de la comunidad, gobernando con amplias mayorías que le permitieron implementar sus políticas sin necesidad de negociaciones parlamentarias complejas.

Mientras tanto, el PSOE experimentaba un declive sostenido que lo relegó a porcentajes cercanos al 30% de los votos. Aunque mantuvo su condición de principal fuerza de oposición, los socialistas vieron cómo la distancia con el partido en el gobierno se ampliaba elección tras elección, alejándose de cualquier posibilidad real de recuperar el poder autonómico.

La irrupción de nuevos actores políticos

La década de 2010 trajo consigo transformaciones profundas en el ecosistema político español. La crisis económica iniciada en 2008 y el desgaste de las estructuras institucionales tradicionales abrieron espacios para formaciones emergentes que rompieron el esquema bipartidista consolidado durante décadas.

En las elecciones autonómicas de 2015, el Partido Popular perdió por primera vez su mayoría absoluta, aunque continuó siendo la fuerza más votada. Ciudadanos irrumpió con fuerza obteniendo un 10,27% de los votos y 5 escaños, mientras que Podemos también conseguía representación parlamentaria. Esta fragmentación del voto obligó a replantear las estrategias de gobernabilidad en una comunidad acostumbrada a gobiernos unipersonales y estables.

Los comicios de 2019 produjeron un resultado verdaderamente histórico e inesperado. El PSOE se convirtió en la fuerza más votada con un 34,84% de los sufragios y 35 diputados autonómicos, superando al PP por primera vez en casi tres décadas. Sin embargo, esta victoria en las urnas no se tradujo en gobierno, ya que el Partido Popular y Ciudadanos formaron una coalición que permitió la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

El nuevo panorama político tras las elecciones de 2022

El 13 de febrero de 2022, Castilla y León vivió sus primeras elecciones anticipadas convocadas fuera del calendario habitual. Fernández Mañueco disolvió las Cortes buscando una nueva mayoría que le permitiera gobernar sin las tensiones derivadas del pacto con Ciudadanos. El resultado confirmó la fragmentación como característica estructural del nuevo mapa político autonómico.

El Partido Popular recuperó la primera posición con un 31,4% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE con un 30,02%. Sin embargo, la gran novedad fue la espectacular irrupción de Vox como tercera fuerza política con un 17,64% de los sufragios. El partido de Santiago Abascal pasó de un único escaño en 2019 a conseguir 13 procuradores, convirtiéndose en socio imprescindible para la formación de gobierno.

Por primera vez en la historia democrática de España, Castilla y León tuvo un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Este acuerdo marcó un precedente en la política nacional y anticipó escenarios que posteriormente se repetirían en otras comunidades autónomas.

Además, estas elecciones vieron el retorno de la Unión del Pueblo Leonés y el debut de partidos regionalistas como Soria ¡Ya! y Por Ávila, que consiguieron representación parlamentaria defendiendo los intereses específicos de sus territorios frente al centralismo vallisoletano.

La particularidad del voto en la provincia de León

Los resultados electorales en León durante los comicios de 2022 merecen un análisis diferenciado por su singularidad dentro del conjunto autonómico. La provincia leonesa experimentó dinámicas propias que la distanciaron del comportamiento electoral del resto de Castilla y León.

La Unión del Pueblo Leonés protagonizó su mejor resultado histórico al alcanzar un 21,2% de los votos, superando incluso el 19% obtenido en 1999. Este porcentaje se tradujo en tres procuradores, triplicando su representación anterior y quedando a escasas décimas de conseguir grupo parlamentario propio en las Cortes.

Vox debutó en la circunscripción provincial con dos escaños, consolidando un crecimiento de más de 11 puntos porcentuales respecto a 2019. Esta irrupción confirmó que el mensaje de la formación de Abascal también calaba en territorios tradicionalmente alejados de posiciones ultranacionalistas españolas.

El PSOE, a pesar de mantenerse como primera fuerza en León, sufrió un descalabro al perder dos actas, retroceder 6,7 puntos porcentuales y dejar en las urnas más de 28.000 papeletas respecto a la convocatoria anterior. Este resultado evidenció el desgaste de los socialistas incluso en provincias donde tradicionalmente habían mantenido posiciones sólidas.

El Partido Popular leonés tampoco logró mejorar sus resultados y se estancó en los cuatro procuradores que ya tenía, cediendo más de 2,3 puntos porcentuales. Las expectativas de alcanzar cinco escaños, que habían alimentado durante la campaña, se disolvieron ante el empuje leonesista y la fragmentación del voto conservador.

Ciudadanos y Unidas Podemos desaparecieron del reparto de procuradores en una provincia donde habían tenido representación. El hundimiento de la formación naranja fue especialmente dramático: Ana Carlota Amigo apenas rozó los 5.000 votos frente a los 28.750 apoyos obtenidos dos años y medio antes. Unidas Podemos también se dejó más de 7.000 sufragios, lastrada por la decisión de Pablo Fernández de presentarse por Valladolid.

El éxito leonesista se cimentó especialmente en León capital y su área metropolitana. La UPL arrasó como nunca en municipios como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Valverde de la Virgen y Cuadros. De no haber sido por los malos resultados en El Bierzo, donde el mensaje leonesista tradicionalmente no cala con la misma intensidad, el partido regionalista habría podido incluso disputar la primera posición provincial.

Representación actual en las Cortes autonómicas

Actualmente, el parlamento autonómico de Castilla y León está compuesto por 82 procuradores, tras una modificación derivada de cambios demográficos en la provincia de Segovia. Con este número total de representantes, la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, lo que implica necesitar la mitad más uno de la cámara para gobernar sin apoyos externos.

La distribución de escaños entre las nueve provincias refleja criterios poblacionales combinados con un mínimo garantizado para cada territorio:

Valladolid: 15 escaños

15 escaños León: 13 escaños

13 escaños Burgos: 11 escaños

11 escaños Salamanca: 10 escaños

10 escaños Ávila: 7 escaños

7 escaños Palencia: 7 escaños

7 escaños Segovia: 7 escaños

7 escaños Zamora: 7 escaños

7 escaños Soria: 5 escaños

Este sistema de reparto intenta equilibrar el peso demográfico con la representación territorial, aunque periódicamente genera debate sobre la proporcionalidad real del voto en función de la provincia de residencia del elector.