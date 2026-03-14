Lo que no te cuentan de las elecciones en Castilla y León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El próximo 15 de marzo Castilla y León se prepara para sus elecciones autonómicas, un día que va mucho más allá de titulares y noticias explicativas: un gigante logístico mueve 2,1 millones de electores en 95.000 km². Pero detrás de las urnas hay historias humanas y detalles que pocos conocen.

Despliegue logístico invisible

La Junta de Castilla y León ha activado un equipo humano de 30.962 personas, con 13.410 miembros de mesa y 8.262 efectivos en seguridad, repartiendo 26 millones de papeletas vía 310 rutas rurales y Correos. Además, esa cifra también incluye 4.470 interventores y más equipo humano.

Lo oculto: la planificación de todo esto comenzó el año pasado. Por ejemplo, las plantillas para los votos en braille (plantilals de plástico que se superponen a las papeletas, permitiendo tocar y reconocer el partido sin ver ni ayuda externa, lo que garantiza el voto secreto).

Correos transporta y guarda las 26 millones de papeletas y 6 millones de sobres con apoyo de sus vigilantes internos y administrativos, no solo con la ayuda de la Guardia Civil. Esta última vigila accesos pero no custodia todo el material para eficiencia logística, desmontando bulos de "fraude por falta de control militar". Es un protocolo estándar de la Junta Electoral para evitar saturación.

Anécdotas que humanizan la fiesta

Como cada año, este próximo domingo se espera que ocurran situaciones que vayan desde lo divertido a lo absurdo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, en pasadas elecciones castellanoleonesas, un hostelero de la ciudad de León votó disfrazado de obispo, algo que según él era ya tradición; un alcalde palentino llegó vestido de emperador romano porque coincidía con una fiesta de romería e incluso una salmantina rompió urna por cabreo, retrasando 15 minutos el escrutinio.

Otras perlas: personas ebrias en Arenas de San Pedro, en Ávila, sustituidas por el siguiente en la cosa y censos perdidos rescatados por la Guardia Civil puerta a puerta.

Mitos desvelados y fragilidades del evento

El voto por correo se deposita en las mismas urnas que el resto, sin contadores separados para que no hays suspicacias de fraude. Indra, la multinacional española que provee la plataforma informática que transmite los resultados provisionales, solo digitaliza y transmite resultados oficiales, sin tocar ni manipular los votos físicos.

El anecdotario pasado revela siempre el lado humano del día de la democracia: presidentes dormidos al amanecer, listas de votantes perdidas en localidades como León o Burgos… incluso, en la época covid, se convirtieron velatorios en colegios electorales improvisados.

Estos detalles, las historias ocultas de las elecciones, convierten este próximo 15 de marzo en una fiesta viva y, por consiguiente, imperfecta. No obstante, la maquinaria está perfectamente engrasada para que todo salga como deba, sin incidentes.