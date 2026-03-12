¿Cómo saber dónde tengo que votar en León el 15-M?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ante la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo, más de dos millones de ciudadanos están convocados a las urnas tras el fin de la legislatura iniciada en 2022 por Alfonso Fernández Mañueco. Los sondeos actuales sitúan como ganador al PP frente al PSOE, aunque con un margen inferior al registrado en recientes comicios de Extremadura y Aragón, mientras que Vox obtendría un incremento de escaños respecto a sus 13 actuales, sin alcanzar la mejoría experimentada en otras comunidades

Para el ejercicio del derecho al voto, la Oficina del Censo Electoral asigna a cada elector un colegio, mesa y sección en función de su domicilio de empadronamiento.

La ciudadanía dispone de diversos canales para verificar esta localización, siendo el principal la tarjeta censal remitida por correo postal. Asimismo, es posible realizar la consulta a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) —mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve—, en el ayuntamiento correspondiente o a través de los teléfonos de información habilitados para el periodo electoral.

En caso de que un ciudadano no figure en el censo o detecte errores en su información, puede presentar una reclamación ante su ayuntamiento o en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Durante la jornada electoral, los votantes deben acreditar su identidad ante la mesa con un documento original y en vigor: DNI, pasaporte o permiso de conducir. Se recuerda que no se admiten fotocopias de dicha documentación, aunque los documentos caducados sí serán válidos siempre que permitan la identificación clara del elector.

Los centros de votación abrirán sus puertas a las 09.00 horas del domingo 15 de marzo y permanecerán operativos de forma ininterrumpida hasta las 20.00 horas, momento en el que se procederá al cierre de las mesas y al inicio del escrutinio.