La historiadora Ana Velasco revela por qué en España llegaron a "votar los muertos" en el siglo XIX

El control del censo electoral fue una de las claves del sistema que permitió manipular elecciones en la España del siglo XIXGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La historia electoral española guarda episodios que hoy resultan difíciles de imaginar en una democracia moderna. Uno de los más sorprendentes es la idea de que, en determinadas elecciones del siglo XIX, incluso aparecían votos de personas fallecidas. No era una metáfora ni una exageración. La historiadora Ana Velasco explica en un vídeo publicado en TikTok por @cope_es que este fenómeno tenía una explicación muy concreta: un sistema electoral profundamente manipulado en el que el resultado podía decidirse antes de que los ciudadanos acudieran a votar.

Ana Velasco explica por qué «votaban los muertos» en la España del siglo XIX

Durante el siglo XIX, el sistema político español estaba marcado por una dinámica muy alejada de los estándares democráticos actuales. Las elecciones existían, pero su resultado muchas veces estaba condicionado de antemano.

Ana Velasco lo explica con claridad: «En el siglo XIX lo que tenemos es esta idea de que el partido que convoca las elecciones nunca pierde las elecciones, porque no son elecciones de verdad».

El proceso electoral estaba profundamente influido por redes de poder local conocidas como caciquismo. Estas estructuras permitían controlar el voto en muchas zonas del país, especialmente en entornos rurales.

Según la historiadora, se trataba de «un completo sistema amañado basado en el caciquismo».

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Ana Velasco revela la importancia del censo electoral en el fraude político

Uno de los elementos clave de ese sistema era el control del censo electoral. Determinar quién podía votar era una herramienta fundamental para influir en el resultado de las elecciones.

Velasco explica que «el censo es súper importante para decidir quién vota».

En un contexto donde los registros podían manipularse con relativa facilidad, eso abría la puerta a irregularidades que hoy resultarían impensables.

Es precisamente ahí donde aparece la expresión que ha quedado como símbolo de aquel periodo político.

«Entonces votaban los muertos», señala la historiadora.

No se trataba de que personas fallecidas acudieran literalmente a las urnas, sino de que sus nombres podían seguir figurando en el censo o utilizarse para introducir votos falsificados.

Ana Velasco desvela el sistema del «encasillado» en las elecciones

Otra de las claves del funcionamiento electoral en aquel periodo era un mecanismo conocido como encasillado. Este sistema consistía, básicamente, en decidir de antemano qué candidato ganaría en cada distrito.

Ana Velasco lo explica así: «Antes de que se produjesen las elecciones ya se sabía quién iba a ganar por los diferentes distritos».

Las candidaturas se acordaban previamente dentro de las estructuras de poder político. Eso significaba que el proceso electoral se convertía en muchos casos en una simple formalidad.

Por eso, cuando llegaba el momento de votar, el resultado ya estaba prácticamente decidido. «Claro, votaban los muertos porque había votos que se falsificaban», concluye la historiadora.

Este sistema fue una de las características más conocidas del periodo político de la Restauración, cuando las elecciones funcionaban dentro de un sistema de alternancia pactada entre partidos.

Aunque con el paso del tiempo las reformas electorales fueron reduciendo estas prácticas, la historia del voto en España demuestra hasta qué punto el proceso democrático ha evolucionado. Como recuerda Ana Velasco en el vídeo publicado por @cope_es, entender cómo funcionaban aquellos sistemas ayuda a comprender el valor que hoy tiene el voto en una democracia plenamente consolidada.