La participación a las 14 horas se sitúa en León en el 34,27%, más de dos puntos por encima que en los comicios de 2022

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La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se situó a las 14.00 horas de la mañana, cinco horas después de la apertura de los colegios electorales, en el 36,73 por ciento. Este porcentaje es dos puntos superior al registrado en los comicios celebrados en febrero de 2022, cuando a la misma hora había votado un 34,73 por ciento del total de electores.

Por provincias, la participación se situó en León, en el 34,27 por ciento, un 2,27 por ciento más que hace cuatro años; en Ávila se situó en el 36,36 por ciento, un 1,51 por ciento más; en Burgos en el 37,12 por ciento (+2,04 por ciento); en Palencia en el 38,32 por ciento (+3,57 por ciento); en Salamanca en el 35,55 por ciento (+0,75 por ciento); en Segovia en el 35,74 por ciento (+2,15 por ciento); en Soria, en el 40,40 por ciento (+4,25 por ciento); en Valladolid en el 38,17 por ciento (+0,96 puntos) y en Zamora en el 35,21 por ciento (+2,97 por ciento).