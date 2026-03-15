La participación a las 14 horas se sitúa en el 36,73%, dos puntos por encima que en los comicios de 2022

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La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se situó a las 14.00 horas de la mañana, cinco horas después de la apertura de los colegios electorales, en el 36,73 por ciento. Este porcentaje es dos puntos superior al registrado en los comicios celebrados en febrero de 2022, cuando a la misma hora había votado un 34,73 por ciento del total de electores.