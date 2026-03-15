Villablino acude a las urnas: Laciana decide su futuro en las elecciones de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde la apertura de los colegios electorales a las 9:00 de la mañana, los vecinos de Villablino y de las pedanías del Valle de Laciana han comenzado a ejercer su derecho al voto en las elecciones a las Cortes de Castilla y León. La jornada se desarrolla con total normalidad en los distintos puntos de votación, como el polideportivo municipal y los centros habilitados en localidades como Caboalles de Abajo o Rioscuro, donde el goteo de votantes ha sido constante durante las primeras horas del día.

En una comarca históricamente marcada por la minería y que ahora busca nuevas vías de desarrollo, el ambiente en las calles refleja la importancia de estos comicios. Los ciudadanos acuden a las urnas con temas prioritarios en mente: la mejora de las infraestructuras sanitarias, el impulso al proyecto del tren turístico Ponfeblino y la lucha contra la despoblación que afecta gravemente a la montaña leonesa. "Nos jugamos mucho, especialmente que no se olviden de los pueblos periféricos", comentaba uno de los primeros votantes en el colegio de San Miguel.

El alcalde de la localidad, Mario Rivas, ha ejercido su derecho al voto a media mañana, haciendo un llamamiento a la participación masiva. Rivas ha destacado que cada voto es fundamental para que la voz de los lacianiegos sea escuchada en Valladolid, subrayando que la estabilidad y el crecimiento sostenible de la zona dependen de las políticas que se decidan en esta jornada. El regidor ha agradecido también el trabajo de los apoderados, interventores y fuerzas de seguridad que velan por el correcto desarrollo del proceso.

A falta de conocer los datos oficiales de participación de la tarde, las primeras estimaciones sugieren una movilización similar a la de convocatorias anteriores. Los colegios permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el escrutinio para determinar el peso de Villablino en la configuración de las nuevas Cortes regionales y el futuro gobierno de la Junta.