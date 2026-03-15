Calma y tranquilidad en el céntrico hotel de Salamanca donde Mañueco seguirá el escrutinio

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Calma y tranquilidad en el Hotel Alameda Palace de Salamanca donde el Partido Popular de Castilla y León seguirá el escrutinio de las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo. De momento, el candidato del PP que opta a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, no ha llegado todavía, aunque se espera que lo haga a medida que avance el recuento de votos.

En este establecimiento, convertido en ‘cuartel general’ de los ‘populares’, se encuentra ya la directora de campaña, la zamorana Isabel Blanco, así como otros miembros del equipo más próximo de Fernández Mañueco. Todos están atentos a sus móviles, revisando las últimas encuestas publicadas, que no han valorado, así como los primeros datos que arroja el escrutinio.

Unos 60 profesionales de los medios de comunicación se han acreditado para seguir esta noche electoral en la que el Partido Popular aspira a revalidar el Gobierno de Castilla y León e incluso a mejorar los resultados obtenidos en 202, cuando consiguieron 31 procuradores.

Fernández Mañueco y el PP ha vuelto a elegir este hotel salmantino, situado en el paseo de la Estación, para seguir el recuento de votos este domingo, como hicieron en los comicios de 2019 y 2022, así como en las elecciones municipales. En este momento, se ha servido un pequeño ágape para los profesionales de los medios y el equipo del candidato y presidente del PP de Castilla y León.