Mañueco advierte que CyL será una tierra «libre del sanchismo»

Eufórico. El presidente del PP de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, dejó ayer claro en su discurso de agradecimiento desde Salamanca, que hablará con las fuerzas políticas desde hoy mismo para la formación de Gobierno en Castilla y León. No obstante, dejó dos avisos. El primero, a Vox, al decir que gobernará con el programa del PP. El segundo, al PSOE, al que advirtió que en ningún caso negociaría con el candidato de Pedro Sánchez: «Castilla y León será tierra libre de sanchismo», zanjo Mañueco, escoltado por la jefa de campaña, Isabel Blanco —a la que agradeció el trabajo desarrollado— , y el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El líder de los populares se felicitó de que el PP haya sido el único partido que ha crecido en votos, 50.166 más que en las elecciones de 2022, en porcentaje, cuatro punto más que en los últimos comicios y en escaños, 33, tres más. Asimismo, subrayó el hecho de que el Partido Popular ha triplicado la distancia con el PSOE y ha doblado a Vox, que no logró el tan ansiado 20% que se había propuesto. En cualquier caso, el análisis arroja que la derecha arrolla con el 60% del apoyo parlamentario así como que la izquierda a la izquierda del PSOE desaparece. Aviso a navegantes.

Alfonso Fernández Mañueco mostró su satisfacción y el orgullo por el respaldo ciudadano: «Frente al ruido y al panorama gris con los que otros han vivido esta campaña, nuestra tierra ha elegido certezas», dijo como recordatorio de su eslogan electoral. «Hemos hecho una campaña seria, limpia y pegada a la gente», añadió antes de defender que el resultado demuestra el respaldo a la gestión de los últimos cuatro años y al proyecto de futuro que su partido ha defendido en la campaña.

La Dirección del Partido Popular, encabezada por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha ovacionado al candidato del PP tras su triunfo en las elecciones. Según fuentes populares, los líderes del partido han mantenido una videollamada que ha arrancado, precisamente, con los aplausos de todo el equipo de Feijóo a modo de felicitación.

En la séptima planta de la sede nacional en la madrileña calle de Génova, donde Feijóo y la dirección popular siguen el recuento electoral el clima es de «alegría», casi de «euforia», porque consideran que la victoria de Mañueco en las urnas es «incontestable». Celebran, asimismo, el triunfo «de la derecha», aunque señalan el estancamiento de Vox que no crece como se esperaba. Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado este domingo a Vox a avanzar en las negociaciones para formar gobierno ahora que ya pueden dejar atrás su «cálculo electoral».