Martínez pide poner el foco en Vox porque «hay partido de vuelta»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pidió ayer poner el foco en las negociaciones que tengan lugar entre el Partido Popular y Vox para conformar un gobierno en Castilla y León, tras los resultados de las elecciones, desde la convicción que el candidato socialista mostró porque «hay partido de vuelta». En la última de las intervenciones de los candidatos a la Presidencia de la Junta de la noche electoral, Martínez reconoció no estar contento por la derrota de su formación, pese a la subida de dos procuradores, y felicitó al candidato «popular», Alfonso Fernández Mañueco, por la victoria en los comicios, si bien lamentó «volver a escucharle lo mismo de siempre».

«Dice que vamos a volver a lo mismo, como si tuviera una mayoría holgada y suficiente para tener gobierno», aseveró, en declaraciones recogidas por Ical, antes de adelantar que se van a ver «dentro de poco» por la «falta de reconocimiento y solvencia que, hoy por hoy, tiene un presunto gobierno que, con una exigua ventaja, pretende volver a gobernar en la comunidad». En ese sentido, defendió que desde el PSOE se lo han puesto «muy fácil» para poner en marcha un «cortafuegos» contra la «extrema derecha» con el que defender que «esta comunidad no estaba en venta» y configurar una «alternativa sólida de gobierno, de cambio y transformación». «Pero ellos, desde las nueces, han consolidado el quedarse quietos», lamentó, criticando que bajo gobierno del PP, Castilla y León es «irrelevante en el ámbito nacional y europeo».

Ante esta situación, Martínez se dirigió tanto al candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que preguntó «¿y ahora qué?», como a Vox, a cuyos miembros retó al plantear «hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta permanente del Partido Popular».

«Vamos a ver cómo rueda estos días, cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP», señaló Martínez, quién también se preguntó «hasta dónde está Feijóo dispuesto a ceder» en cuestiones como «el derecho de las mujeres, de los territorios rurales, de los agricultores y los ganaderos, y de la gente que tiene que salir de esta tierra» para finalmente «vendernos al mejor postor». Una disyuntiva en la que también incluyó a Mañueco, a quien preguntó «hasta dónde está dispuesto a pagar» y frente al que posicionó al PSOE «de siempre, de los principios, los valores, las convicciones, la igualdad, el no a la guerra y el sí a la paz», y al que recordó que hoy «miles de personas han respaldado en Castilla y León». Por ello, y pese a la victoria «popular», Martínez reconoció que el PSOE ha tenido unos «buenos resultados».