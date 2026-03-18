Feijóo quiere pactar con Vox la Mesa de las Cortes de CyL antes de abril

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este martes que debería haber acuerdos con Vox sobre los gobiernos de Extremadura y Aragón antes de abril, así como para la constitución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, aunque tienen de margen hasta el 14 de abril, que es cuando se constituyen. Hace cuatro años ambos partidos esperaron a minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes para anunciar el acuerdo definitivo, que situó a Carlos Pollán (Vox) como presidente de las Cortes y la entrada de este partido en el Ejecutivo con una vicepresidencia y tres consejerías. En una entrevista en esRadio, Feijóo ha pedido a Vox que «se aclare» y «decida» y le ha apremiado a retomar las negociaciones en Extremadura y Aragón para desbloquear los gobiernos autonómicos, porque «ya vamos tarde». «No podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura, en Aragón y cerrar la Mesa de las Cortes de Castilla y León», ha recalcado el líder popular. Lograrlo «no es complejo», ha asegurado, porque en Extremadura tienen «prácticamente un acuerdo programático cerrado» y porque le consta que el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, remitió ya una propuesta a Vox. Se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo, porque «ayer se abrió un cierta esperanza al escuchar al señor Abascal diciendo, oiga, nosotros sí vamos a cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas». Feijóo no ha hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, después de las elecciones del domingo en Castilla y León, aunque sí lo hizo antes de estos comicios y tras los de Extremadura y Aragón, y ha dicho que espera verle este martes o miércoles en el Congreso. No obstante, ha resaltado que Abascal conoce su opinión y, por tanto, que «responsabilidad y entenderse es un compromiso y un mandato de las urnas que está muy claro». «Lo que mandan las urnas es: queremos un Gobierno del PP apoyado por Vox y este es el contexto en el que debemos entendernos y en el que el PP está», ha puntualizado Feijóo, para quien los resultados electorales son «tan contundentes» que «los puede leer cualquier persona por mucha miopía política que tenga». En este sentido, ha pedido a los de Abascal «proporcionalidad en base a los resultado y estabilidad» de los gobiernos y ha advertido de que «si el PP tiene el doble de votos que tú y, en alguna comunidad, el triple de escaños que tú, es antidemocrático imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo, si dices que eres una alternativa al sanchismo como dice Vox».

Desde Vox

Por su parte, Carlos Pollán ha declinado hablar de plazos para formar un eventual gobierno autonómico. «Queremos gobernar», ha respondido Pollán a preguntas de los periodistas tras la presentación de un concurso de emprendimiento en formación profesional, en Valladolid, donde ha incidido en que «no hay tiempos» para la investidura. Ha reconocido fue ayer se comunicó por primera vez tras las elecciones con el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (PP), con quien ha quedado en hablar: «Me ha contestado que ya hablaremos y ya hablaremos». «Desde el principio de las elecciones dijimos que queríamos gobernar y lo seguimos diciendo», ha afirmado Pollán, antes de subrayar que su formación ha tenido «un buen resultado» y al superar «todos los hitos que tenía el partido en elecciones» al conseguir un procurador más y obtener representación en Soria, la única en la que no tuvieron en 2022. Asimismo, ha asegurado que su objetivo es «influir en las políticas de Castilla y León con un programa concreto y con medidas concretas, plazos y garantías de ejecución para valorar «a partir de ahí» cargos, vicepresidencias o no entrar en el Gobierno».

«Lo que mandan las urnas es: queremos un Gobierno del PP apoyado por Vox y este es el contexto en el que debemos entendernos"